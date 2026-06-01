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Thể thao World Cup 2026

Anh 1-0 Croatia: Modric mắc sai lầm

  • Thứ năm, 18/6/2026 02:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 18/6, Luka Modric đá vào người Noni Madueke trong vùng cấm, tạo điều kiện cho Harry Kane đá penalty, mở tỷ số ở phút 12.

Hành trình tìm kiếm chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 1966 của đội tuyển Anh sẽ bắt đầu tại Texas, nơi họ chạm trán Croatia, đối thủ từng khiến Tam Sư phải ôm hận ở bán kết World Cup 2018.

Bước vào giải đấu với nhiều kỳ vọng, tuyển Anh đặt niềm tin lớn vào HLV Thomas Tuchel trong nhiệm vụ chấm dứt 60 năm chờ đợi danh hiệu quốc tế. Việc một chiến lược gia người Đức dẫn dắt đội tuyển Anh từng tạo ra nhiều tranh luận, bên cạnh những quyết định lựa chọn nhân sự gây chú ý khi nhiều ngôi sao bị loại khỏi danh sách dự giải.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi "Tam Sư" giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu trước World Cup mà không để thủng lưới. Trước đó, họ cũng hoàn thành vòng loại với thành tích toàn thắng và không nhận bất kỳ bàn thua nào. Lịch sử cũng đang đứng về phía đội bóng áo trắng khi họ chỉ thua một trong tám trận mở màn World Cup gần nhất, giành bốn chiến thắng và ba trận hòa.

Ở chiều ngược lại, Croatia cũng bước vào giải đấu với phong độ vòng loại ấn tượng khi bất bại sau tám trận, trong đó có bảy chiến thắng. Dù vậy, bốn trận giao hữu gần nhất lại mang đến những dấu hỏi khi đội bóng của HLV Zlatko Dalic chỉ thắng hai và để thủng lưới trong cả bốn trận.

Dẫu vậy, không ai có thể xem thường Croatia tại sân chơi World Cup. Đội bóng áo caro đã lọt vào bán kết ở hai kỳ World Cup gần nhất và sở hữu thành tích bất bại tại vòng bảng trong cả hai giải đấu đó. Sự già dặn, bản lĩnh cùng kinh nghiệm ở những trận đấu lớn vẫn là điểm mạnh của họ.

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Duy Anh

trực tiếp World Cup Luka Modric Tuyển Anh Anh Croatia Kane World Cup

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

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