Anh 0-1 CHDC Congo: Đại diện châu Phi gây bất ngờ

Đêm 1/7, CHDC Congo mở tỷ số ở ngay phút thứ 7 trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Sau màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở vòng bảng, đoàn quân của Thomas Tuchel sẽ hành quân đến Atlanta để đối đầu CHDC Congo, đội bóng đang viết nên câu chuyện lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Dù đứng đầu bảng L sau chiến thắng 2-0 trước Panama, tuyển Anh vẫn để lại nhiều nỗi lo. Họ chưa thể hiện được sự áp đảo thường thấy của một đội bóng sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, dưới thời Tuchel, "Tam sư" vẫn duy trì thành tích ấn tượng trong các trận đấu chính thức khi thắng 10 trong 11 trận gần nhất, chỉ nhận một thất bại.

Tuyển Anh có màn thể hiện chưa thực sự thuyết phục.

Điểm mạnh lớn nhất của tuyển Anh nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. 14 trong 15 chiến thắng gần nhất của họ đều đi kèm với việc giữ sạch lưới, cho thấy sự ổn định là nền tảng quan trọng trong hành trình tiến sâu tại World Cup.

Ở phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo đang tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nước này. Lần đầu tiên bước vào vòng loại trực tiếp World Cup, “Những chú báo” đã gây ấn tượng bằng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Trận hòa trước Bồ Đào Nha ngay trận mở màn vòng bảng và chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan giúp họ giành vé đi tiếp với tư cách đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Dù phong độ gần đây chưa quá nổi bật, CHDC Congo luôn là đối thủ khó chịu. Họ chưa từng thua với cách biệt quá một bàn trong các trận đấu chính thức kể từ tháng 3/2022, minh chứng cho sự lì lợm và khả năng chống chịu trước những đội bóng mạnh.