Ancelotti nguy cơ bị Real sa thải

Bất chấp thất bại nặng nề 2-5 trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha hôm 13/1, Real Madrid được cho là sẽ không sa thải HLV Carlo Ancelotti, trừ khi đội bóng gặp cú sốc lớn tại Champions League.

Truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt khẳng định, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn đặt niềm tin vào Ancelotti. Tuy nhiên, nếu bị loại ngay từ vòng phân hạng Champions League, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định thay đổi.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận thông tin này. Trong trường hợp đó, Santiago Solari, từng dẫn dắt Real Madrid tạm quyền trong quá khứ, sẽ trở lại nắm đội cho đến hết mùa giải.

Dù xuất hiện nhiều tin đồn về việc có thể dẫn dắt tuyển quốc gia Brazil, chiến lược gia người Italy hiện vẫn tập trung hoàn toàn vào lịch thi đấu sắp tới của Real Madrid. Ban lãnh đạo đội bóng cũng khẳng định tầm quan trọng của sự ổn định trong hành trình tìm kiếm vinh quang tại đấu trường châu Âu.

Real Madrid ưu tiên đặt mục tiêu cao ở Champions League, giải đấu luôn được xem là thước đo thành công của đội bóng. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của Ancelotti, đội bóng hy vọng sẽ vượt qua sóng gió để tiếp tục cạnh tranh danh hiệu trong mùa giải này.

Tuy nhiên, "Los Blancos" đang thực sự gặp khó khăn. Họ hiện đứng thứ 20 ở vòng phân hạng Champions League sau 6 trận đấu. Hai lượt cuối, Real sẽ lần lượt gặp RB Salzburg và Brest. Nếu tiếp tục chơi tệ, nguy cơ Real bị loại là có thể xảy ra.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.