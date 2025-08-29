Ấn tượng loạt không gian trưng bày khối các bộ, ngành Trung ương

Không gian trưng bày của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được tổ chức như một dấu ấn đặc biệt, gắn liền với chặng đường 80 năm hình thành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày nay. Các gian hàng được thiết kế với màn hình LED, sa bàn 3D, không gian số, tái hiện sinh động hành trình 80 năm của ngành từ những năm tháng đầu tiên nỗ lực bảo đảm “đủ ăn, đủ mặc” cho nhân dân, đến giai đoạn Việt Nam khẳng định vị thế quốc gia xuất khẩu nông sản tỷ đô, có những mặt hàng đã vươn tầm thế giới như gạo, cà phê, hồ tiêu, thủy sản, lâm sản.