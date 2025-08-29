Ấn tượng loạt không gian trưng bày khối các bộ, ngành Trung ương

|
Triển lãm "Văn phòng Chính phủ - 80 năm đồng hành cùng dân tộc" nằm trong khuôn khổ Chương trình Triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) diễn ra từ ngày 28/8 tới 5/9.
Triển lãm Văn phòng Chính phủ không chỉ là giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của một cơ quan hành chính của Chính phủ mà còn là câu chuyện về sự đồng hành không ngừng nghỉ của Chính phủ với lịch sử thăng trầm dân tộc.
Triển lãm nhấn mạnh vai trò tham mưu, giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ của VPCP qua từng giai đoạn lịch sử: Giai đoạn 1 (1945-1954); Giai đoạn 2 (1954-1975); Giai đoạn 3 (1975-1986); Giai đoạn 4 (1986 đến nay).
Gian trưng bày triển lãm thành tựu của VPCP được thiết kế hiện đại, ấn tượng với những tư liệu, hiện vật và hình ảnh, video, clip sống động, được trình bày bằng những công nghệ hiện đại. Tới đây, khách tham quan sẽ được khám phá những dấu ấn lịch sử và thành tựu chung của Văn phòng chính phủ qua các thời kỳ, chủ yếu qua 4 giai đoạn phát triển từ 1945 đến nay.
Bằng sự kết hợp tinh tế giữa chiều sâu lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại, Không gian trưng bày 'Lịch sử và Sứ mệnh Quốc hội Việt Nam' đã thực sự chạm đến trái tim người xem.
Lấy cảm hứng từ ý tưởng ba vòng tròn đồng tâm, không gian triển lãm biểu trưng cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nơi ý Đảng, lòng Dân và sứ mệnh của Quốc hội hội tụ, hòa quyện. Sự kết hợp giữa tư liệu quý giá và công nghệ hiện đại đã tái hiện sống động hành trình 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, nơi hội tụ trí tuệ và sức mạnh của nhân dân để kiến tạo nên một đất nước hùng cường, phồn vinh.
Không gian "Kiến tạo để đất nước vươn mình" của Bộ Nội vụ tại Triển lãm Quốc gia 80 năm không chỉ là nơi trưng bày tư liệu, hiện vật mà còn là một hành trình trải nghiệm cảm xúc...
Không gian trưng bày được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh con tàu đang rẽ sóng ra khơi, biểu tượng cho sự vững vàng tiến bước trong hành trình phát triển, đổi mới và hội nhập. Trên các làn sóng, thiết kế khắc chữ, tên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, tạo thành một hệ thống vận hành thống nhất, hướng về cùng một mục tiêu: Phục vụ nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Gian trưng bày của ngành Thanh tra đã khéo léo sắp đặt để làm nổi bật lên những dấu ấn, thành tựu nổi bật trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành trong 80 năm, đã được trưng bày, bài trí, sắp xếp theo từng mốc thời gian, qua đó cho thấy trải qua mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, của dân tộc, sứ mệnh của ngành Thanh tra luôn được thể hiện rõ nét.
Gian trưng bày 80 năm của ngành Tòa án nhân dân được thiết kế khoa học, chặt chẽ, giàu chiều sâu, từ bố cục, màu sắc đến cách sắp đặt tư liệu, hình ảnh đều tạo nên sự cuốn hút và trang trọng.
Mỗi giai đoạn lịch sử được tái hiện bằng các chủ đề rõ ràng, gắn liền với những chặng đường phát triển của đất nước, qua đó khắc họa hình ảnh ngành Tòa án luôn kiên định phụng sự công lý, đồng hành cùng dân tộc đi qua chiến tranh, kiến thiết, đổi mới và hội nhập.
Không gian triển lãm là nơi tái hiện chặng đường xây dựng, phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam; giới thiệu những thành tựu nổi bật trong công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời khẳng định vai trò huyết mạch của Ngành trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Khu trưng bày "Đồng tiền Việt Nam - Khẳng định chủ quyền, đồng hành cùng phát triển đất nước" đang trưng bày nhiều loại tiền của Việt Nam xuyên suốt các thời kỳ.
Các gian trưng bày sản phẩm đều ấn tượng với những sản phẩm tài chính ưu việt, những giải pháp số tiên tiến và dịch vụ cá nhân hóa được trình diễn sống động, tương tác chân thực, công nghệ chạm đến từng giác quan.
Không gian trưng bày của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được tổ chức như một dấu ấn đặc biệt, gắn liền với chặng đường 80 năm hình thành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày nay. Các gian hàng được thiết kế với màn hình LED, sa bàn 3D, không gian số, tái hiện sinh động hành trình 80 năm của ngành từ những năm tháng đầu tiên nỗ lực bảo đảm “đủ ăn, đủ mặc” cho nhân dân, đến giai đoạn Việt Nam khẳng định vị thế quốc gia xuất khẩu nông sản tỷ đô, có những mặt hàng đã vươn tầm thế giới như gạo, cà phê, hồ tiêu, thủy sản, lâm sản.
Không gian triển lãm của ngành xây dựng tại phân khu Kiến tạo phát triển có chủ đề “Kiến tạo - kết nối - vươn mình”, được tổ chức trên mặt bằng diện tích 480 m2, giới thiệu những thành tựu tiêu biểu, nổi bật của ngành xây dựng, gắn với sự nghiệp bảo vệ, kiến tạo, xây dựng, phát triển đất nước trong 80 năm.
Phân khu triển lãm được bố trí thành 6 không gian trưng bày chuyên đề: Khu trưng bày thành tựu về hạ tầng giao thông, xây dựng; khu trưng bày thành tựu về quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị - nhà ở; khu trưng bày thành tựu về quản lý nhà nước - hoàn thiện thể chế chính sách, chuyển đổi số; khu trưng bày về công nghệ xây dựng; khu trưng bày thành tựu về vật liệu xây dựng; khu trải nghiệm, ứng dụng kỹ thuật số.
Không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ "kể lại" hành trình Đảng, Nhà nước chăm lo cho đồng bào các dân tộc và đồng bào tôn giáo cũng như hoạt động tích cực của đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 80 năm qua. Một số nội dung điểm nhấn trong lĩnh vực dân tộc gồm Bản sắc văn hóa dân tộc (từ trang phục, nhạc cụ, công cụ trong cuộc sống hàng ngày...); nỗ lực của đồng bào các dân tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội, trưng bày sản phẩm OCOP...
