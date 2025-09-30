Ăn kiêng sai cách, gan tổn thương và bệnh tật kéo dài

Nhiều người nhịn ăn, giảm đạm, chất béo để giảm cân hoặc kiểm soát bệnh mà không biết đang khiến gan tổn thương, gây rối loạn chuyển hóa và kéo theo hàng loạt bệnh mạn tính.

Nhiều người muốn nhịn ăn bằng cách giảm đạm, giảm chất béo để có vóc dáng như ý. Ảnh: Shutterstock.

Theo sách Dinh dưỡng học bị thất truyền của TS.BS Vương Đào, nhiều người hiện nay mắc sai lầm khi áp dụng chế độ ăn kiêng nhằm giảm cân hoặc kiểm soát bệnh lý. Thay vì giúp cơ thể khỏe mạnh, những cách ăn uống thiếu khoa học làm tổn thương gan và hàng loạt bệnh mạn tính khác.

Một trong những thói quen phổ biến là nhịn ăn hoặc cắt giảm mạnh lượng calo nạp vào cơ thể. Điều này khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng.

Khi đó, người ăn kiêng dễ gặp tình trạng suy nhược, rụng tóc, rối loạn trí nhớ, thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý như chán ăn, mất ngủ, hoang tưởng. Đặc biệt, việc ăn quá ít khiến chức năng gan suy giảm, kéo theo rối loạn chuyển hóa chất đạm, chất béo và đường. Đây là nguyên nhân của các bệnh như gan nhiễm mỡ, tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn nội tiết.

Không chỉ nhịn ăn, việc kiêng khem quá mức cũng gây tác hại nghiêm trọng. Nhiều người e ngại đạm động vật, sợ tăng mỡ máu hoặc bệnh gout mà loại bỏ hoàn toàn thịt, trứng, sữa khỏi bữa ăn. Tuy nhiên, theo TS.BS Vương Đào, protein là nguyên liệu chính cấu tạo nên cơ thể. Thiếu đạm lâu dài khiến gan không thể tự sửa chữa tổn thương, dẫn đến bệnh chồng bệnh.

Ngoài ra, việc ăn uống không cân bằng còn làm giảm khả năng tự phục hồi của cơ thể. Mỗi tế bào đều cần đủ dinh dưỡng để duy trì chức năng và loại bỏ độc tố. Khi thiếu hụt kéo dài, hệ miễn dịch suy yếu, các tế bào tổn thương không được phục hồi sẽ dần trở thành nền tảng cho viêm mạn tính và ung thư.

Để cải thiện tình trạng này, giải pháp không nằm ở việc cắt giảm, mà ở chỗ cung cấp đủ và cân bằng các nhóm chất như đạm, béo, đường, vitamin, khoáng chất và nước. Ăn đúng cách không chỉ giúp phục hồi chức năng gan mà còn là bước đầu tiên để chữa lành toàn diện cơ thể, từ đó ngăn ngừa bệnh tật ngay từ gốc.