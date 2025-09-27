4 thói quen ăn uống làm thận suy yếu từng ngày

Ăn nhiều đạm, tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn hay lạm dụng rượu bia là những yếu tố có thể làm suy giảm chức năng thận mà nhiều người không để ý.

Ăn nhiều thực phẩm giàu đạm, muối và thực phẩm chế biến sẵn, rượu bia, chế độ ăn nghèo chất cơ là những nguyên nhân làm thận suy yếu. Ảnh: Freepik.

Chức năng thận có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chế độ ăn uống hàng ngày, theo hai TS Lisa Hark và Darwin Deen viết trong sách Dinh dưỡng - Chìa khóa vàng cho sức khỏe. Theo đó, ăn uống không hợp lý là yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận, gây rối loạn chuyển hóa khoáng chất hoặc làm trầm trọng các bệnh lý mạn tính liên quan.

Một trong những nhóm thực phẩm gây gánh nặng lớn cho thận là thức ăn giàu đạm như thịt đỏ, cá, trứng, sữa. Hai tác giả nhấn mạnh khi tiêu thụ quá nhiều protein, cơ thể phải tăng thải các sản phẩm phụ như nitơ và canxi qua đường nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ sỏi thận và suy giảm chức năng lọc của thận. Những người đã có tiền sử sỏi thận thường được khuyên giảm ăn đạm động vật.

Ngoài ra, muối và thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều natri cũng là nguyên nhân khiến huyết áp tăng cao, gây áp lực lên hệ tim mạch và thận. Cao huyết áp là một trong những bệnh lý liên quan mật thiết đến suy thận mạn nếu không được kiểm soát tốt.

Sách cũng đề cập đến lạm dụng rượu bia như một yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh thận. Rượu không chỉ gây mất khoáng chất, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu vitamin mà còn trực tiếp làm giảm hiệu suất hoạt động của thận. Người sử dụng rượu lâu dài thường có nguy cơ thiếu vitamin B1, vitamin C, niacin và folate, những dưỡng chất thiết yếu để bảo vệ chức năng thận.

Bên cạnh đó, chế độ ăn nghèo chất xơ, thiếu vitamin D hoặc lạm dụng thực phẩm bổ sung cũng có thể ảnh hưởng đến cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Các loại thuốc như antacid hoặc thuốc chống co giật nếu dùng lâu dài mà không có hướng dẫn cũng có thể can thiệp vào quá trình chuyển hóa khoáng chất tại gan và thận.

Cuối cùng, sách lưu ý những người đã được chẩn đoán mắc bệnh thận cần giảm lượng protein ăn vào theo chỉ định đồng thời tránh hoàn toàn rượu bia và các thực phẩm gây mất cân bằng điện giải.