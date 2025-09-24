Ấn Độ tập trận UAV lớn chưa từng có

Quân đội Ấn Độ sẽ thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) và các hệ thống chống máy bay không người lái vào tháng tới trong cuộc tập trận lớn nhằm tăng cường năng lực phòng không.

Thiết bị bay không người lái tại căn cứ Không quân Ấn Độ năm 2011. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 23/9 dẫn lời Phó Tham mưu trưởng Quốc phòng Liên hợp Ấn Độ Rakesh Sinha cho biết thông tin trên.

Theo đó, quân đội Ấn Độ sẽ tiến hành cuộc tập trận mang tên “Cold Start” bằng thiết bị bay không người lái lớn nhất từ trước tới nay. “Cold Start” dự kiến diễn ra vào tuần đầu tháng 10, với sự hiện diện của quan chức ngành công nghiệp quốc phòng và các nhà nghiên cứu.

Bên cạnh đó, ông tiết lộ: “Chúng tôi sẽ thử nghiệm một số thiết bị bay không người lái và các hệ thống chống UAV trong cuộc diễn tập này… nhằm củng cố hệ thống phòng không và chống thiết bị bay không người lái của chúng tôi”.

Cuộc diễn tập được tổ chức sau vụ đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan kéo dài trong 4 ngày hồi tháng 5. Sau sự kiện này, cả hai quốc gia láng giềng đều đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái.

Đáng chú ý, Ấn Độ cũng đã công bố kế hoạch xây dựng hệ thống phòng không nội địa có tên “Sudarshan Chakra” vào năm 2035. Hệ thống này được ví như “Vòm Sắt” của Israel.

Theo Tham mưu trưởng Quốc phòng Liên hợp Ấn Độ - Tướng Ashutosh Dixit, thiết bị bay không người lái và hệ thống chống thiết bị bay không người lái cũng sẽ là những thành phần cơ bản của “Sudarshan Chakra”, vốn còn bao gồm cả chiến đấu cơ và các hệ thống đánh chặn siêu vượt âm.