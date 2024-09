Ấn Độ dùng chuyên cơ gửi 35 tấn hàng cứu trợ đến Việt Nam

Các quốc gia có quan hệ hữu nghị với Việt Nam vẫn đang tích cực hỗ trợ người dân Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi).

Đêm 15/9, chuyên cơ vận chuyển lô hàng cứu trợ nặng 35 tấn, trị giá 1 triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng ) do Chính phủ Ấn Độ gửi tặng đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Hàng cứu trợ bao gồm các vật dụng thiết yếu như máy lọc nước, chăn, màn chống muỗi, bộ đồ dùng nhà bếp, bể chứa nước, xô chứa nước có vòi và đèn năng lượng Mặt Trời, dựa trên đề xuất của cơ quan chức năng phía Việt Nam, căn cứ nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng bão lũ.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sự đoàn kết tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Tiến sỹ S. Jaishankar cũng đã gửi lời chia buồn tới Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn về những mất mát và thiệt hại do cơn bão gây ra.

Chính phủ Ấn Độ khẳng định hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt lâu dài giữa hai nước, được đánh dấu bởi Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Chiến dịch Sadbhav (Thiện chí) là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Ấn Độ nhằm đóng góp vào hoạt động Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thảm họa tại khu vực ASEAN, phù hợp với “Chính sách Hành động Hướng Đông” lâu dài của Ấn Độ.

Mới đây, Chính phủ Anh cũng đã công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu bảng Anh (tương đương 32 tỷ đồng ) cho Việt Nam để hỗ trợ giai đoạn đầu ứng phó với tác động của bão Yagi. Viện trợ sẽ được chuyển trực tiếp đến tay người dân thông qua các đối tác nhân đạo, cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền mặt và các dịch vụ quan trọng như y tế, nước và vệ sinh.

Theo Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển, Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, Anneliese Dodds, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất về khí hậu trên thế giới. Vương quốc Anh đi đầu trong hợp tác về khí hậu với Việt Nam trên cương vị là một trong những quốc gia dẫn đầu Quan hệ Đối tác về Chuyển dịch năng lượng công bằng.

Ngoài việc hỗ trợ giai đoạn đầu ứng phó với bão, khoản viện trợ này sẽ giúp tăng cường khả năng phục hồi liên tục của Việt Nam trước biến đổi khí hậu.

“Chính phủ Anh sát cánh cùng những người dân bị ảnh hưởng bởi tác động tàn khốc của bão Yagi tại Việt Nam. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các đối tác nhân đạo để xác định các địa phương cần hỗ trợ nhằm mang đến tác động tích cực và hiệu quả nhất,” bà Anneliese Dodds cho biết.

Trước đó, Chính phủ Australia, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sỹ, Hàn Quốc đã công bố viện trợ cho Việt Nam khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko cho biết Chính phủ Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn do do bão số 3 gây ra.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.