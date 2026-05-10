Ấn Độ đạt bước tiến mới với tên lửa chiến lược đa đầu đạn tự dẫn

Ấn Độ thử nghiệm thành công biến thể tiên tiến của tên lửa đạn đạo chiến lược Agni, được trang bị công nghệ mang nhiều đầu đạn tự dẫn đường có khả năng tấn công mục tiêu độc lập.

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến lược Agni trang bị công nghệ mang nhiều đầu đạn tự dẫn tấn công độc lập. Ảnh: DRDO

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa Agni mang theo nhiều đầu đạn và đã đánh trúng các mục tiêu khác nhau trên một khu vực thử nghiệm rộng lớn ở khu vực đảo ngoài khơi bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, qua đó chứng minh khả năng tấn công đồng thời nhiều mục tiêu chiến lược chỉ với một lần phóng.

Toàn bộ hành trình bay được theo dõi bằng hệ thống đo từ xa cùng các trạm giám sát đặt trên mặt đất và trên tàu. Dữ liệu thu thập được xác nhận rằng mọi mục tiêu kỹ thuật và tác chiến đều hoàn thành đúng kế hoạch.





Biến thể Agni mới được thử nghiệm lần này do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển, với sự tham gia của nhiều phòng thí nghiệm và doanh nghiệp quốc phòng trong nước. Hệ thống được tích hợp các cải tiến về dẫn đường, động cơ đẩy và cơ chế tách đầu đạn, cho phép từng đầu đạn tái nhập khí quyển và tự điều chỉnh quỹ đạo để tấn công các mục tiêu riêng biệt.

Giới chuyên gia đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong chương trình tên lửa chiến lược của Ấn Độ, góp phần nâng cao đáng kể năng lực răn đe hạt nhân và khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Thành công của cuộc thử nghiệm tiếp tục khẳng định quyết tâm của Ấn Độ trong việc xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, giảm phụ thuộc vào nước ngoài và củng cố vị thế của Ấn Độ như một cường quốc công nghệ quân sự đang nổi lên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.