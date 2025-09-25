Ấn Độ cân nhắc chế tạo 'bóng ma bầu trời' Su-57 của Nga

Sau thành công với Su-30MKI, Ấn Độ cân nhắc tái hợp tác với Nga để đưa tiêm kích tàng hình Su-57 vào biên chế và thậm chí lắp ráp trực tiếp tại nước này.

Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga. Ảnh: Jet Fighter.

Truyền thông Ấn Độ cho biết New Delhi đang xem xét khả năng mua sắm tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga, đồng thời không loại trừ phương án hợp tác sản xuất ngay trong nước nhằm tăng cường sức mạnh cho Không quân Ấn Độ (IAF).

Theo tờ Print, Ấn Độ có thể đặt mua ít nhất hai phi đội Su-57, trong đó những lô đầu tiên sẽ được bàn giao ở dạng hoàn chỉnh. Sau đó, tập đoàn nhà nước Hindustan Aeronautics Limited (HAL) có thể phối hợp cùng đối tác Nga để sản xuất thêm từ 3-5 phi đội tại cơ sở Nashik nếu đề xuất được thông qua.

Mô hình hợp tác này tương tự như các thỏa thuận trước đây giữa hai bên, khi tiêm kích MiG và Su-30MKI được chế tạo tại Ấn Độ. Trong trường hợp có quyết định tích cực, tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport khẳng định hoàn toàn có thể tận dụng ngay dây chuyền lắp ráp Su-30MKI để sản xuất Su-57E tại Ấn Độ chỉ trong thời gian ngắn.

Nguồn tin của Eurasian Times tiết lộ, gói đề nghị của Moscow gồm ba nội dung: sản xuất Su-57E tại Ấn Độ, nâng cấp Su-30MKI hiện có, và hỗ trợ phát triển chương trình tiêm kích thế hệ năm “cây nhà lá vườn” của New Delhi.

Kế hoạch hợp tác Su-57 được cho là độc lập với chương trình Máy bay Tiêm kích Đa nhiệm (MRFA) mà IAF đang triển khai. Trong khuôn khổ MRFA, Không quân Ấn Độ đã khuyến nghị lựa chọn chiến đấu cơ Rafale do Pháp sản xuất.

Bên cạnh đó, hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã phê duyệt khoản đầu tư 175 triệu USD để phát triển dòng tiêm kích tàng hình đa nhiệm AMCA.

Đây là mẫu máy bay một chỗ ngồi, hai động cơ, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, đảm nhiệm từ giành ưu thế trên không, tấn công mặt đất, chế áp phòng không cho tới tác chiến điện tử.

Tháng trước, chính phủ Ấn Độ cũng thông qua gói ngân sách 7,6 tỷ USD để sản xuất máy bay chiến đấu trong nước.

Su-57 là tiêm kích thế hệ thứ năm, hai động cơ, được thiết kế để đối đầu trực tiếp với các chiến đấu cơ tối tân của NATO như F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Máy bay sở hữu khả năng tàng hình nhờ vật liệu composite, có thể bay hành trình ở tốc độ siêu âm và thực hiện loạt nhiệm vụ từ chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, trinh sát cho tới tác chiến điện tử.

Hiện Nga đang tích hợp cho Su-57 nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa tầm xa R-37M và tên lửa siêu vượt âm.

Đặc biệt, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được áp dụng nhằm nâng cao khả năng phát hiện mối đe dọa, hỗ trợ phi công trong quá trình tác chiến và tối ưu hóa quyết định trên không.

Nhờ những ưu điểm vượt trội, Su-57 được mệnh danh là “bóng ma bầu trời”, trở thành tâm điểm chú ý trong các cuộc thương thảo quốc phòng giữa Nga và nhiều nước.