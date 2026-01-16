Amway chinh phục Tech Awards 2025 bằng công nghệ vị nhân sinh

Amway Việt Nam ghi dấu ấn tại Tech Awards 2025 với danh hiệu “Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm” với sản phẩm New eSpring và top 5 “Thương hiệu gia dụng của năm”.

Kết quả này phản ánh sự ghi nhận của thị trường đối với chất lượng công nghệ cũng như định hướng phát triển sản phẩm lấy người dùng làm trung tâm mà Amway theo đuổi trong nhiều năm qua.

Di sản phát triển 40 năm

Trong bối cảnh các rủi ro sức khỏe từ môi trường sống như vi nhựa trong nước uống hay bụi siêu mịn trong không khí ngày càng được quan tâm, Amway cho thấy tầm nhìn dài hạn khi kiên trì đầu tư vào công nghệ suốt nhiều thập kỷ.

Với gần 40 năm nghiên cứu và phát triển, công nghệ lọc nước của Amway - nền tảng hình thành thương hiệu New eSpring - liên tục được cải tiến để đáp ứng thách thức mới của nguồn nước hiện đại, tiêu biểu như bộ lọc Carbon e3 và công nghệ UV-C LED. Định hướng R&D nhất quán này đã tạo nên lợi thế khác biệt cho Amway trong lĩnh vực xử lý nước tại nhà, đồng thời đưa eSpring trở thành “Thương hiệu hệ thống xử lý nước tại nhà bán chạy số 1 thế giới”, dựa trên nghiên cứu của Verify Markets về doanh số toàn cầu năm 2024, có hiệu lực đến tháng 4/2027.

Đông đảo khách tham quan ghé khu vực của Amway tại lễ trao giải Tech Awards 2025.

Song song đó, New eSpring cũng được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế độc lập uy tín như NSF International và Hiệp hội Chất lượng Nước (WQA), với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt gồm NSF/ANSI 42, 53, 55 và 401 - những thước đo quan trọng về an toàn và chất lượng nước uống.

Amway lập “hattrick” với ba giải thưởng tại Tech Awards 2025.

Tại Tech Awards 2025, nền tảng khoa học - công nghệ tích lũy qua nhiều thập kỷ đã giúp Amway chinh phục hội đồng chuyên môn lẫn người tiêu dùng. Nếu giới chuyên gia đánh giá cao tính đổi mới, độ ổn định và hiệu quả công nghệ, thì bình chọn từ người dùng cho thấy sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Sự cộng hưởng này góp phần khẳng định uy tín và vị thế ngày càng vững chắc của Amway trên thị trường Việt Nam.

Khả năng lọc nước ấn tượng với công nghệ kép

New eSpring là giải pháp lọc nước, cân bằng giữa chất lượng nước, độ an tâm và tính tiện dụng cho gia đình hiện đại.

Thiết bị nổi bật với sự kết hợp giữa bộ lọc Carbon e3 và công nghệ UV-C LED. Sử dụng một lõi lọc, Carbon e3 vẫn tích hợp ba lớp màng lọc giúp giảm thiểu hơn 170 chất gây ô nhiễm, bao gồm vi nhựa, PFOA/PFOS và tồn dư dược phẩm.

Các công nghệ lọc nổi bật bên trong máy lọc nước New eSpring và máy lọc không khí Atmosphere Mini.

Song song đó, theo thương hiệu chia sẻ, công nghệ UV-C LED đóng vai trò như một lớp bảo vệ bổ sung, giúp giảm thiểu vi khuẩn, virus và bào nang, mang lại nguồn nước an toàn để người dùng yên tâm sử dụng trực tiếp.

New eSpring có khả năng lọc đến 5.000 lít nước hoặc một năm vận hành, tùy điều kiện sử dụng. Thêm vào đó, lõi được tối ưu hóa theo nguyên tắc “2-1-0”: 2 phút thay - 1 năm một lần - không dụng cụ hỗ trợ. Đây là ưu điểm nổi trội so với nhiều hệ thống lọc nước đòi hỏi quy trình bảo trì phức tạp.

Cùng người Việt sống khỏe chủ động

Chiến thắng của New eSpring tại hạng mục “Thương hiệu máy lọc nước nổi bật của năm” là sự ghi nhận cho định hướng “Công nghệ vị nhân sinh” mà Amway theo đuổi, đồng thời phản ánh nỗ lực của Amway trong việc mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cho người Việt từ dinh dưỡng bên trong đến môi trường sống lành mạnh bên ngoài.

Các sản phẩm của Amway hỗ trợ người dùng hướng đến việc sống khỏe chủ động.

Trước đó, máy lọc không khí Atmosphere Mini cũng được vinh danh trong danh sách “Sản phẩm tôi yêu” tại Tech Awards 2025, hoàn thiện bộ đôi giải pháp “nước sạch - không khí trong lành” cho các gia đình Việt.

Những giá trị này thể hiện rõ qua trải nghiệm thực tế của người dùng. Chị Hải Lam (35 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Từ khi sử dụng bộ đôi New eSpring và Atmosphere Mini, tôi cảm nhận sự thay đổi rõ. Các con chủ động uống nước nhiều hơn và cũng ít gặp phải các vấn đề sức khỏe liên quan đến hô hấp. Quan trọng nhất là cảm giác an tâm khi biết mình đang chủ động bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mỗi ngày”.

Amway tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm để đáp ứng những nhu cầu thời đại của người dùng trong lĩnh vực sản phẩm gia dụng.

Với Amway, thiết bị gia dụng không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là nền tảng giúp người dùng sống khỏe chủ động. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm theo hướng nhỏ gọn, thông minh và tích hợp công nghệ sâu hơn, đáp ứng nhu cầu sống khỏe và sống an tâm của người tiêu dùng Việt.