Amway ứng dụng công nghệ kiến tạo thói quen sống khỏe cho người Việt

Tại Tech Awards 2025, Amway gây chú ý khi giành chiến thắng kép trong hạng mục “Sản phẩm tôi yêu” với máy lọc nước New eSpring và máy lọc không khí Atmosphere Mini.

Kết quả này không chỉ khẳng định sức hút của Amway trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc sức khỏe, mà còn phản ánh xu hướng người Việt ngày càng quan tâm đến giải pháp nâng cao chất lượng sống bằng công nghệ.

Là giải thưởng thường niên được tổ chức hơn 13 năm qua, Tech Awards được xem là thước đo uy tín của ngành công nghệ Việt Nam, tôn vinh sản phẩm mang lại giá trị thiết thực cho người dùng.

Đặc biệt, hạng mục “Sản phẩm tôi yêu” là sân chơi cạnh tranh của những thiết bị được người tiêu dùng lựa chọn và đánh giá cao về hiệu năng, trải nghiệm, tính ứng dụng. Việc cùng lúc được vinh danh “Máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng” dành cho New eSpring và “Máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng” cho Atmosphere Mini cho thấy thương hiệu đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng thông minh.

Giải pháp công nghệ thông minh cho sức khỏe

Theo nghiên cứu của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), trung bình mỗi người hấp thụ khoảng 5 g vi nhựa mỗi tuần, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa và khả năng miễn dịch. Cùng với đó, bụi siêu mịn hiện diện trong không khí có thể len sâu vào phổi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp và tim mạch nghiêm trọng. Những “mối nguy vô hình” này là lời cảnh báo về nhu cầu cấp thiết bảo vệ sức khỏe từ nước uống đến không khí hít thở.

Trước thực trạng đó, Amway kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến hệ sinh thái sản phẩm giúp con người nâng cao chất lượng đời sống. New eSpring và Atmosphere Mini ra đời như “vệ sĩ công nghệ” giúp người Việt chủ động kiểm soát môi trường sống của mình.

Máy lọc nước New eSpring và máy lọc không khí Atmosphere Mini - bộ đôi “vệ sĩ công nghệ” của Amway.

Điểm khác biệt của New eSpring nằm ở bộ lọc eSpring Carbon e3, với khả năng loại bỏ hiệu quả hơn 170 chất gây ô nhiễm như hạt vi nhựa, hóa chất tổng hợp gây ô nhiễm PFOA và PFOS, chất thải dược phẩm. Sản phẩm trang bị công nghệ UV-C LED giúp loại bỏ 99,99% vi khuẩn, vi rút và bào nang. Hệ thống cảm biến thông minh còn giúp người dùng theo dõi chất lượng nước theo thời gian thực, chi tiết nhỏ nhưng phản ánh rõ triết lý thiết kế hướng đến trải nghiệm và sự an tâm lâu dài.

New eSpring, “vệ sĩ nguồn nước” với bộ lọc eSpring Carbon e3, loại bỏ hiệu quả hơn 170 chất gây ô nhiễm như hạt vi nhựa, hóa chất tổng hợp.

Chị Quỳnh Anh (25 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi vẫn đun nước uống, nhưng việc này không thể loại bỏ hết tạp chất, đặc biệt là vi nhựa. Từ khi sử dụng New eSpring tôi cảm thấy yên tâm hơn vì có thể uống nước trực tiếp tại vòi mà không lo lắng về chất lượng”.

Trong khi đó, Atmosphere Mini là “lá phổi công nghệ” cho không gian sống hiện đại. Với hệ thống màng lọc 3 trong 1, gồm bộ lọc sơ cấp giúp loại bỏ xơ vải và hạt bụi lớn trong không khí; bộ lọc carbon khử sạch mùi khó chịu (thuốc lá, mùi thú nuôi) và hóa chất độc hại; bộ lọc HEPA có khả năng loại bỏ 99,9% các loại bụi mịn, vi khuẩn, virus kích thước siêu nhỏ. Máy tự động điều chỉnh công suất dựa trên chất lượng không khí như “trợ lý AI” tinh tế trong căn hộ thông minh.

Atmosphere Mini, “vệ sĩ không khí” với hệ thống màng lọc 3 trong 1, đảm bảo chất lượng không khí cho không gian sống hiện đại.

Anh Minh Hoàng (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Dù tôi lau dọn nhà thường xuyên, tình trạng hắt hơi và khó ngủ vẫn diễn ra, nhất là khi ô nhiễm tăng cao. Từ khi tôi dùng Atmosphere Mini, không khí dễ chịu và giấc ngủ cũng sâu hơn”.

New eSpring được chứng thực bởi tổ chức độc lập uy tín toàn cầu, bao gồm NSF (Trung tâm hợp tác về An toàn Thực phẩm và Nước uống của WHO) và WQA (Hiệp hội Chất lượng Nước được Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ - ANSI và Hội đồng Tiêu chuẩn Canada - SCC) công nhận. Hiệu quả của sản phẩm Atmosphere Mini được kiểm chứng bởi Hiệp hội Dị ứng Anh Quốc (Allergy UK), Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị Mỹ (AHAM US) và Energy Star.

Những chứng nhận này là cam kết của Amway với người tiêu dùng rằng mỗi sản phẩm đều được nghiên cứu, tối ưu và kiểm nghiệm nghiêm ngặt để phù hợp điều kiện thực tế của từng gia đình.

Từ sản phẩm đến hệ sinh thái sống khỏe

Trước mối nguy vô hình từ môi trường và nhu cầu ngày càng cao về cuộc sống an toàn, tiện nghi, Amway kiên định theo đuổi mục tiêu lấy con người làm trung tâm trong mọi hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Trong bối cảnh thị trường thiết bị gia dụng đang chứng kiến sự bùng nổ của sản phẩm thông minh, Amway lựa chọn hướng đi khác biệt là phát triển giải pháp công nghệ gắn liền giá trị sức khỏe và chất lượng sống.

New eSpring và Atmosphere Mini vì thế không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà còn trở thành biểu tượng cho tương lai đáng tin cậy, nơi nước sạch và không khí trong lành trở thành quyền lợi thiết yếu của mọi gia đình.