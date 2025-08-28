Amorim nổi giận

HLV Ruben Amorim bày tỏ sự thất vọng sau khi MU phải nhận thất bại ê chề trước Grimsby Town với tỷ số 11-12 trên chấm phạt đền tại vòng 2 League Cup rạng sáng 28/8.

Amorim chán nản sau trận thua Grismby. Ảnh: Reuters.

M.E.N nhận định rằng thất bại này chắc chắn sẽ được xem là một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử các cúp quốc nội của MU. Sau trận, HLV Amorim gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì màn trình diễn kém cỏi và cho rằng các cầu thủ của ông không chơi tốt trong hiệp một.

Khi được hỏi về nguyên nhân thất bại, Amorim thẳng thắn: "Mọi thứ đều sai. Cách chúng tôi bắt đầu trận đấu thật tệ. Khi mọi thứ đều quan trọng với câu lạc bộ, những gì xảy ra là một vấn đề lớn. Chúng tôi cần làm tốt hơn rất nhiều. Tôi chỉ có thể xin lỗi các fan".

Thủ môn Andre Onana của MU có một màn trình diễn thất vọng khi mắc lỗi trong cả hai bàn thua. Anh bị đánh bại ở vị trí gần cột dọc và không thể bắt một quả phạt góc dẫn đến bàn thắng của Tyrell Warren, cầu thủ từng thuộc lò đào tạo của MU.

Amorim nói thêm: "Chúng ta không thể thay đổi mọi thứ chỉ trong một mùa hè. Cần phải thắng các trận đấu. Đội bóng không thể trình diễn như vậy. Tôi nghĩ đây là giới hạn. Điều gì đó cần phải thay đổi".

The Times dự đoán HLV Amorim có thể nhận quyết định sa thải ngay trong tháng 9 nếu MU tiếp tục chơi tệ hại. Thậm chí, cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher, lo ngại rằng HLV Amorim có thể bị sa thải ngay tuần này nếu MU tiếp tục thua ở vòng 3 Premier League trong cuộc đối đầu với Burnley.

