Amorim nhận thất bại đầu tiên ở Serie A

Rạng sáng 29/10, AC Milan thua 2-4 trước Bologna ngay tại San Siro thuộc vòng 9 Serie A.

Bologna nhập cuộc tự tin và sớm khiến hàng thủ Milan chao đảo. Phút thứ 8, Mbangula tận dụng đường chuyền ngược của Nadir Zortea, dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội khách. Tuy nhiên, những sai lầm ở tuyến dưới khiến Bologna nhanh chóng đánh mất lợi thế.

Alphadjo Cisse đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau tình huống Arthur Theate xử lý thiếu chắc chắn. Đến phút 27, tiền đạo này hoàn tất cú đúp, sau khi Fikayo Tomori cướp bóng trong vòng cấm rồi kiến tạo thuận lợi. Milan tạm dẫn 2-1 trước giờ nghỉ, nhưng lợi thế ấy không kéo dài lâu.

Sau giờ nghỉ, Bologna gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ hòa nhờ tình huống phản lưới nhà của Davide Bartesaghi. Đường bóng khó chịu từ Juan Miranda khiến hậu vệ Milan lúng túng, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Đội khách tiếp tục khai thác những khoảng trống nơi hàng thủ đối phương. Miranda một lần nữa đóng vai trò kiến tạo với đường chuyền ngược để Mbangula dứt điểm lạnh lùng, giúp Bologna vượt lên dẫn 3-2. Trong khi đó, Milan gần như đánh mất khả năng phản kháng.

Đến phút 80, đội chủ nhà vẫn không tung ra được cú sút nào trong hiệp hai. Thậm chí Milan phải trả giá ở những phút cuối, khi Mbangula hoàn tất cú hat-trick sau một pha phản công, ấn định chiến thắng 4-2 cho Bologna.

Đây mới là lần thứ hai Bologna đánh bại Milan trong 22 lần chạm trán tại Serie A. Chiến thắng cũng giúp HLV Raffaele Palladino trở thành nhà cầm quân thứ ba trong lịch sử CLB giành chiến thắng cả ba trận sân khách đầu tiên tại giải đấu cùng đội bóng.

Với Amorim, đây là trận thua đầu tiên của ông ở Serie A, sau chuỗi 5 trận thắng và 1 hòa từ đầu mùa.