Amorim mạnh tay thanh trừng nội bộ

Không khí ở Manchester United đang nóng lên từng ngày. Sau một mùa giải thảm họa - chỉ xếp thứ 15 tại Premier League và thất bại ở chung kết Europa League - HLV Amorim đang khởi động cuộc cách mạng với những động thái cứng rắn.

Theo báo Anh, bốn cầu thủ Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia - được gọi là “Bom Squad” - bị gạch tên khỏi kế hoạch nhân sự. Họ không tham dự chuyến du đấu Mỹ và buộc phải tập riêng tại Carrington. Khi đội bóng trở về, nếu chưa rời đi, nhóm này sẽ tiếp tục bị cô lập, thậm chí không được phép tập cùng đội chính.

Amorim từng cân nhắc đẩy họ xuống đội U21, nhưng vướng quy định pháp lý. Dù vậy, chiến lược của ông rất rõ ràng: cắt đứt mọi nguy cơ khiến phòng thay đồ “độc hại” trở lại - điều từng được Luke Shaw thừa nhận là tồn tại trong mùa trước.

Ở chiều ngược lại, Man United đón về Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, hai cầu thủ có mùa giải nổi bật tại Premier League. Mục tiêu tiếp theo là Benjamin Sesko (RB Leipzig), dù đang chịu cạnh tranh từ Newcastle.

Về phần “Bom Squad”, quá trình thanh lý đang gặp không ít trở ngại. Garnacho từ chối Besiktas, chỉ muốn ở lại Ngoại hạng Anh. Malacia sau mùa giải tại PSV theo dạng cho mượn vẫn chưa nhận được lời đề nghị phù hợp. Antony chỉ muốn tới Real Betis và khước từ các CLB từ Saudi Arabia, dù đó là lựa chọn ưa thích của Man United. Sancho thì muốn tái hợp Dortmund và sẵn sàng giảm lương để rời Old Trafford.

Amorim đang chứng minh ông không đến để thỏa hiệp. Với sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo, HLV người Bồ Đào Nha quyết tâm làm sạch nội bộ, ưu tiên tính kỷ luật và đoàn kết. Dù việc đẩy đi nhóm “Bom Squad” còn nhiều vướng mắc, tín hiệu từ Old Trafford đã rất rõ ràng: không ai lớn hơn tập thể.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.