Amorim khủng hoảng tâm lý, chán học trò, muốn từ chức

HLV Ruben Amorim thừa nhận rằng tính khí của ông nhiều khi khiến bản thân rơi vào trạng thái trái ngược: có ngày chán ngán muốn từ chức, có ngày lại thấy muốn gắn bó 20 năm với MU.

Chia sẻ này được Amorim đưa ra vào cuối một tuần đầy sóng gió, sau khi ông gây ra những hoài nghi về tương lai của mình bằng phát biểu sau thất bại trước Grimsby ở Carabao Cup. Những bình luận sau trận Grimsby, khi Amorim cho rằng “cần có sự thay đổi” và rằng “cầu thủ đã nói lên mong muốn của họ”, khiến dư luận đặt câu hỏi liệu ông có còn kiểm soát được phòng thay đồ.

Trước thềm trận gặp Burnley trên sân nhà sẽ diễn ra lúc 21h ngày 30/8, Amorim giải thích rằng đó là phản ứng tự nhiên trong lúc bực bội và thất vọng, đồng thời cho rằng phong cách của mình vốn không theo lối giữ kẽ, càng không phải lúc nào cũng bình thản trước truyền thông. Ông thừa nhận mình sẽ luôn phản ứng dữ dội sau những thất bại tương tự, và rằng bản tính nóng nảy ấy khó mà thay đổi.

Amorim thường có cảm xúc bất ổn trên sân.

Dù tự nhận tâm lý bản thân bất ổn, Amorim nhìn nhận gốc rễ vấn đề của MU nằm trong tâm lý cầu thủ. Theo ông, các học trò bị ám ảnh bởi quá khứ, đến mức nghĩ rằng có “lời nguyền” nào đó tồn tại ở CLB, và điều này khiến họ đánh mất sự tập trung. Ông nhấn mạnh rằng điều duy nhất cần làm là hướng đến trận kế tiếp và tìm cách đáp trả, thay vì mắc kẹt trong những thất bại.

Khi được hỏi liệu có chắc chắn tại vị sau kỳ nghỉ ĐTQG, Amorim cho biết không ai có thể đoán trước tương lai. Ý định của ông là tiếp tục, nhưng không muốn hứa hẹn điều gì ngoài thực tế rằng hiện tại ông vẫn là HLV của Manchester United. Ông cũng thừa nhận phản ứng nóng nảy sau trận Grimsby đã góp phần tạo ra những nghi ngờ về việc ông có định từ chức hay không, và rằng đó là mặt trái tất yếu khi chọn cách hành xử như vậy.

Amorim thừa nhận bản thân nhiều lúc dao động cực đoan: khi thì muốn rời bỏ ngay lập tức, khi lại muốn gắn bó lâu dài; lúc rất yêu mến cầu thủ, lúc lại chẳng muốn nhìn mặt. Ông xem đó là điểm yếu cần khắc phục, nhưng cũng khó có thể triệt để.

Khi được hỏi liệu có ai trong CLB từng can ngăn ông vào những lúc muốn buông xuôi, Amorim trả lời rằng bản thân chỉ cần vài phút một mình là đủ, không cần người khác khuyên nhủ. Ông so sánh cảm xúc cực đoan dành cho cầu thủ giống như với chính con cái mình: có khi rất yêu thương, có lúc lại phát cáu. Dù vậy, ông tin rằng nếu đội bóng giành được nhiều chiến thắng hơn, những cảm xúc tiêu cực kia cũng sẽ ít dần.