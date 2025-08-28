Amorim 'giả vờ bận rộn, chơi cờ caro' khi đội nhà thất thế

Sau thất bại của Manchester United trước Grimsby tại vòng 2 Carabao Cup, HLV Ruben Amorim bị chế giễu vì mải mê thử nghiệm với bảng chiến thuật ngay khi đội nhà đang bị dẫn 0-2.

Amorim bị chế giễu khi đang chỉnh sa bàn chiến thuật

Ống kính truyền hình bắt gặp Amorim loay hoay di chuyển những quân cờ nhỏ trên sa bàn chiến thuật ở thời điểm phút 62. Khi đó, các cầu thủ Manchester United thi đấu rệu rã với 2 bàn bị dẫn trước.

CĐV lập tức dậy sóng trên mạng xã hội. Một người viết rằng Amorim “nên bị sa thải ngay trước khi xe buýt rời sân. Không thể tha thứ được”. Người khác tức giận chế giễu rằng ông “chơi cờ ca-rô ngay giữa trận đấu”, còn một tài khoản khác mỉa mai Amorim chỉ đang “giả vờ bận rộn với công việc”.

Không thể phủ nhận rằng những điều chỉnh của Amorim phát huy tác dụng. Nhờ vậy, Manchester United kịp gỡ hòa 2-2 nhờ pha dứt điểm gọn gàng của Bryan Mbeumo và cú đánh đầu của Harry Maguire. Đáng tiếc, "Quỷ đỏ" sau đó vẫn thua nên chẳng có những lời ca ngợi nào dành cho HLV người Bồ Đào Nha.

Thay vào đó, người hâm mộ vẫn tìm thấy lý do khác để nổi giận với ông thầy. Trong loạt luân lưu, Amorim bị phát hiện ngồi thụp xuống ghế dự bị, tránh nhìn ra sân như thể đang “trốn” vì sợ phải chứng kiến màn sút kéo dài.

Bruno không thể cứu được Man Utd.

Từ khi nắm quyền, Amorim chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với tỷ lệ thắng vỏn vẹn hơn 37%. Sau thất bại trước Grimsby, ông thừa nhận gián tiếp rằng các cầu thủ dường như không còn chiến đấu vì mình. Amorim nói rằng kết quả trận đấu không quan trọng bằng tín hiệu mà đội bóng thể hiện: cách họ nhập cuộc, cách họ thi đấu.

Theo Amorim, Grimsby là đội bóng duy nhất thật sự hiện diện trên sân, và chiến thắng của họ hoàn toàn xứng đáng. Ông còn nhấn mạnh rằng chính các cầu thủ Manchester United đã “lên tiếng rất rõ ràng” qua màn trình diễn thiếu sức sống, thiếu áp lực, hoàn toàn đánh mất bản sắc thi đấu ngay từ đầu trận.