HLV Ruben Amorim khẳng định Manchester United sẽ không chạy theo các bản hợp đồng ngắn hạn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, ngay cả khi đội hình bị sứt mẻ vì CAN 2025.

Amorim dập tin MU vung tiền giữa mùa.

Phát biểu trước chuyến làm khách trên sân Aston Villa, Ruben Amorim cho biết Manchester United sẽ không “vung tiền hoảng loạn” ở tháng 1. MU vừa mất Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui do ba cầu thủ này trở về đội tuyển quốc gia dự CAN 2025, giải đấu kéo dài đến ngày 18/1.

Dù vậy, Amorim nhấn mạnh những thiếu hụt trước mắt không phải lý do để MU phá vỡ kế hoạch chuyển nhượng. “Những gì chúng tôi tìm kiếm, ở thời điểm này cũng như cuối mùa, là các cầu thủ phù hợp cho tương lai. Không phải để vá víu cho tình thế hiện tại”, ông nói. Theo Amorim, nếu MU có ký hợp đồng mới, đó thậm chí có thể không phải vị trí mà dư luận cho rằng đội bóng cần nhất.

Trong thời gian qua, MU được cho là ưu tiên bổ sung một tiền vệ phòng ngự, giữa lúc tương lai của Casemiro, Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford cũng bày tỏ sự quan tâm tới tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth. Cầu thủ người Ghana hiện có điều khoản giải phóng 60,5 triệu bảng trong tháng 1, giảm xuống khoảng 50 triệu bảng vào mùa hè.

Amorim khẳng định ưu tiên trước mắt của ông là trận đấu với Aston Villa và việc tìm ra phương án chơi bóng phù hợp khi thiếu những nhân tố quan trọng. “Chúng tôi cần chiến thắng. Mọi thứ khác sẽ được tính toán từng bước”, HLV của MU nhấn mạnh.