Amorim cảnh báo MU

Ruben Amorim thở phào khi Man United đánh bại Chelsea 2-1 để thoát khỏi nhóm cuối bảng tối 20/9, nhưng ông lập tức cảnh báo các học trò không được quá phấn khích.

Trước trận, "Quỷ đỏ" chỉ đứng thứ 17 Premier League, còn chiếc ghế của Amorim bị lung lay dữ dội khi nhiều huyền thoại liên tục công khai nghi ngờ. Bàn mở tỷ số của Bruno Fernandes và pha lập công nhân đôi cách biệt từ Casemiro giúp MU tạo nên hiệp một ấn tượng, trước khi thẻ đỏ và bàn thua ở cuối trận khiến họ phải căng mình bảo toàn 3 điểm.

“Chiến thắng này không phải để đáp trả những lời chỉ trích. Họ thường đúng. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã thắng”, Amorim chia sẻ sau trận. “Điều tốt nhất bây giờ là giữ được sự khẩn trương, quên đi cảm giác vui sướng, để bước vào trận tiếp theo với quyết tâm cao nhất”.

Trận thắng Chelsea được xem là liều thuốc tinh thần cho phòng thay đồ Old Trafford, nhưng Amorim khẳng định đó chỉ là một bước khởi đầu: “Chúng tôi có thể thắng bất kỳ ai, nhưng cũng có thể thua cả Grimsby nếu không chơi đúng sức. Điều quan trọng là tạo được đà thắng và giữ nó”.

Trong khi đó, những tiếng nói phản biện vẫn chưa lắng xuống. Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng “sự cứng nhắc” của Amorim đang làm hại đội bóng. Cựu tiền vệ Paul Scholes nhận xét MU quá dễ đoán vì thiếu linh hoạt.

Còn Nicky Butt thẳng thắn: “Vấn đề không chỉ là hệ thống, mà là cầu thủ chưa đủ nhanh, chưa đủ mạnh. Nếu Amorim không thay đổi, United sẽ còn thua nữa”.

Với trận làm khách Brentford ở phía trước, MU cần biến chiến thắng trước Chelsea thành bước ngoặt, thay vì chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng ngắn ngủi.