Amorim căng não chốt đội hình đại chiến Arsenal

Chỉ còn ít ngày nữa, Manchester United sẽ bước vào trận mở màn Premier League 2025/26 gặp Arsenal tại Old Trafford.

Thế nhưng, Ruben Amorim vẫn chưa thể khép lại danh sách 11 cái tên đá chính. Sau giai đoạn tiền mùa giải nhiều xáo trộn, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang đứng trước ba lựa chọn then chốt - những quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện trận đại chiến.

Thời của Sesko, dấu chấm hết cho Hojlund?

Hai trận liên tiếp phải ngồi ngoài đội hình xuất phát, Rasmus Hojlund dường như không còn nằm trong kế hoạch của Amorim. Ở trận gặp Fiorentina, ông thậm chí xếp Mason Mount đá cao nhất - một phương án mang tính thử nghiệm rõ rệt. Trước đó, Matheus Cunha là người lĩnh xướng hàng công khi Manchester United đấu Everton.

Sự xuất hiện của Benjamin Sesko từ RB Leipzig thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Tân binh người Slovenia không chỉ mang lại sức trẻ và khả năng dứt điểm đa dạng, mà còn là tín hiệu chấm dứt vai trò “số 9” ưu tiên của Hojlund. Thậm chí, thông tin từ Manchester Evening News cho thấy tiền đạo người Đan Mạch sẵn sàng mở cửa sang AC Milan nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Trước Arsenal, Sesko gần như chắc suất đá chính, được hỗ trợ bởi hai tân binh Bryan Mbeumo và Cunha - bộ đôi chiếm trọn hai vị trí sáng tạo phía sau trung phong ở trận cuối tuần qua.

Nếu Andre Onana kịp bình phục, khung gỗ sẽ không còn là nỗi lo. Trung vệ Leny Yoro - bản hợp đồng trẻ giàu tiềm năng - cũng chắc suất sau bốn trận đá chính liên tiếp và phong độ ấn tượng, đặc biệt ở tour du đấu Mỹ.

Sesko đã gia nhập Manchester United.

Nhưng phần còn lại của hàng thủ lại là câu chuyện khác. Ở vị trí trung vệ còn lại, Matthijs de Ligt, Harry Maguire và Ayden Heaven đang tranh chấp quyết liệt. De Ligt mang lại sự chắc chắn và khả năng chỉ huy, Maguire sở hữu kinh nghiệm dày dạn, còn Heaven - tân binh đang tiến bộ - lại mang tới lựa chọn lệch trái tự nhiên.

Tại hành lang trái, Luke Shaw trở lại mạnh mẽ sau chấn thương và có thể chơi như một trung vệ lệch trái, nhưng Patrick Dorgu - bản hợp đồng mới từ Lecce - cũng gây ấn tượng bằng tốc độ và khả năng leo biên.

Ai đá cặp với Bruno Fernandes?

Vị trí bên cạnh Bruno Fernandes trong sơ đồ hai tiền vệ trung tâm là bài toán hóc búa nhất. Casemiro vẫn là phương án kinh nghiệm và từng được trao ba suất đá chính trong tiền mùa giải. Nhưng thực tế mùa trước cho thấy anh gặp khó khi đối mặt với tốc độ và cường độ pressing tại Premier League.

Manuel Ugarte là “máy quét” đúng nghĩa, tranh chấp mạnh mẽ, thu hồi bóng tốt, nhưng hạn chế khi tham gia phát triển bóng. Trong khi đó, Kobbie Mainoo mang đến nguồn năng lượng và sự sáng tạo, song kết hợp anh với Bruno có thể khiến khu trung tuyến của CLB trở nên mong manh hơn trong khâu phòng ngự.

Ai sẽ đá cặp với Bruno Fernandes khi MU gặp Arsenal?

Dựa trên phong độ và thử nghiệm tiền mùa giải, tám cái tên gần như chắc chắn góp mặt trước Arsenal gồm: Onana, Yoro, Dorgu, Amad, Fernandes, Mbeumo, Cunha và Sesko. Điều đó đồng nghĩa, ba vị trí - trung vệ còn lại, hậu vệ trái/trung vệ lệch trái, và “đối tác” của Bruno - sẽ được quyết định trong những buổi tập cuối cùng.

Amorim hiểu rõ: trước một Arsenal đã ổn định và sở hữu lối chơi gắn kết dưới thời Mikel Arteta, việc chọn đúng nhân sự không chỉ là vấn đề chiến thuật mà còn là chìa khóa để gửi đi thông điệp mạnh mẽ trong ngày khai màn. Trận đại chiến này, vì thế, không chỉ là khởi đầu của mùa giải mới, mà còn là phép thử đầu tiên cho khả năng định hình và xoay tua của tân HLV trưởng Manchester United.