Đoạn video ghi lại phần trình diễn của ca sĩ sinh năm 2000 mới đây đang trở thành chủ đề bàn tán. Cô bị cho là trình diễn hời hợt, lộ việc hát nhép.

Trước đó, tối 14/11, AMEE góp mặt tại một sự kiện âm nhạc diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ thu hút quan tâm khi trước đó cô có thời gian vắng bóng, ít hoạt động âm nhạc.

Trong các video được dân mạng chia sẻ, giọng ca Anh nhà ở đâu thế? diện đầm hồng pastel nữ tính với chất liệu organza mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng mềm mại, bồng bềnh. Thiết kế nổi bật nhờ những lớp bèo nhún xếp tầng, phủ chồng lên nhau ở phần thân và chân váy.

AMEE giữ im lặng trước tranh cãi hát nhép. Ảnh: FBNV.

Trên sân khấu, AMEE thể hiện một số ca khúc từng gây sốt như Tình bạn diệu kỳ, Sao anh chưa về nhà hay Ưng quá chừng. Song, dân mạng nhanh chóng "soi" ra dấu hiệu bất thường trong màn trình diễn của nữ ca sĩ. Cụ thể, khẩu hình AMEE bị cho là không khớp với phần âm thanh phát ra. Ở một số khoảnh khắc nữ ca sĩ di chuyển, cô thậm chí buông mic không hát.

Nhiều dân mạng từ đó đặt nghi vấn AMEE đang hát nhép. Thậm chí, còn có luồng ý kiến cho rằng người đẹp thiếu nghiêm túc và tập trung vì "nhép cũng trật nhịp", để lộ nhiều đoạn bỏ hát.

Bên cạnh đó, vẫn có luồng ý kiến cho rằng có thể cô bật backtrack quá to dẫn đến át tiếng hát live. Ngoài ra, khán giả nhận xét nữ ca sĩ chú ý thể hiện biểu cảm trên sân khấu, giao lưu với khán giả nên không tập trung hát là chuyện có thể thông cảm.

Hiện tại, phía AMEE chưa có động thái phản hồi về những tranh cãi của khán giả.

Thực tế, nữ ca sĩ từng nhiều lần gây bàn tán về khả năng hát live. Cô được khen ngợi có ngoại hình sáng, phong cách dễ thương nhưng giọng hát còn thiếu ổn định, thường lệch tông và hụt hơi khi trình diễn.

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành văn bản nhằm đảm bảo tính trung thực, kỷ cương trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố. Văn bản yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn tuân thủ nghiêm quy định pháp luật khi tổ chức và thực hiện chương trình nghệ thuật.

Theo đó, việc lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi thay cho biểu diễn trực tiếp (tức hát nhép) là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.