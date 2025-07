Amber Heard trở lại

Amber Heard xuất hiện trở lại sau khi đón cặp song sinh hồi tháng 5. Cô đảm nhận vai chính trong vở kịch tại Liên hoan Sân khấu Williamstown.

Theo People, nữ diễn viên Amber Heard vừa có lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, sau khi người đại diện xác nhận cô đã chào đón một cặp song sinh vào tháng 5 vừa qua.

Nữ diễn viên góp mặt trong loạt ảnh chụp cùng các đồng nghiệp tại Liên hoan Sân khấu Williamstown (Massachusetts, Mỹ), nơi cô sẽ đảm nhận vai chính trong vở Spirit of the People của nhà viết kịch Jeremy O. Harris. Bộ ảnh do Vogue thực hiện ghi lại khoảnh khắc Heard rạng rỡ bên các nghệ sĩ như Pamela Anderson, Whitney Peak, William Jackson Harper và Chris Messina.

Spirit of the People cũng đánh dấu lần trở lại sân khấu đầu tiên của Amber Heard kể từ sau vụ kiện với chồng cũ Johnny Depp kết thúc vào năm 2022. Trước đó, cô từng góp mặt trong hai dự án điện ảnh In the Fire và Aquaman and the Lost Kingdom (2023). Trên mạng xã hội, Heard gọi giai đoạn hiện tại là “thời kỳ sân khấu” và chia sẻ hình ảnh hậu trường cùng chú thích “Work in progress” (công việc đang hoàn thiện).

Amber Heard chuẩn bị cho Lễ hội sân khấu Williamstown. Ảnh: @amberheard.

Hồi tháng 5, người phát ngôn của Heard xác nhận cô vừa sinh hai bé song sinh - một gái tên Agnes và một trai tên Ocean. Thông tin Heard đang mang bầu hay nhờ người mang thai hộ không được tiết lộ. Trước đó, cô đã có con gái đầu lòng Oonagh chào đời năm 2021.

Amber Heard sinh năm 1986 ở Texas, Mỹ. Cô từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh đình đám như Magic Mike, The Danish Girl, Never Back Down hay Aquaman... Nữ diễn viên hẹn hò tài tử Johnny Depp sau khi đóng chung The Rum Diary (2011). Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2015. Chỉ hơn 1 năm sau khi cưới, cả hai tuyên bố ly hôn.

Hè năm 2022, Amber Heard thua kiện chồng cũ Johnny Depp, phải nộp khoản tiền bồi thường hơn 10 triệu USD . Sau vụ việc, danh tiếng của cô lao dốc, bị nhiều nhà sản xuất tại Hollywood quay lưng. Kể từ đó, Amber Heard chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống và hầu như không tham gia dự án phim nào trong khoảng hai năm qua. Heard khá khép kín, không chia sẻ nhiều thông tin trên mạng xã hội. Cô chủ yếu ở nhà chăm con nhỏ.