Amber Chia nhập viện cấp cứu

Siêu mẫu Amber Chia khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải bức ảnh phải nhập viện trong tình trạng chấn thương ở vùng mặt.

Ngày 4/5, Sinchew đưa tin siêu mẫu Amber Chia gây xôn xao khi chia sẻ phải nhập viện vì làm việc quá sức. Trên mạng xã hội, cô đăng tải bức ảnh nhập viện trong tình trạng cằm và khoang miệng bị thương, chảy nhiều máu.

“Có lẽ là do tôi quá mệt. Xin lỗi mọi người”, Amber Chia chú thích.

Theo chia sẻ của nữ người mẫu, cô nhập viện vào khoảng 3h sáng nay và ngay sau đó được tiến hành phẫu thuật. Hiện tại, sức khỏe của Amber Chia đã dần ổn định song vẫn tiếp tục được giữ lại bệnh viện để theo dõi.

Bài đăng của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nữ người mẫu và chúc cô sớm hồi phục.

Amber Chia chấn thương mặt sau khi ngã gục vì làm việc kiệt sức. Ảnh: @amberchia.

Theo chia sẻ của quản lý Amber Chia, gần đây cô chịu nhiều áp lực từ công việc và cả hoạt động kinh doanh, phải xử lý nhiều việc dẫn đến kiệt sức. Đêm qua, con trai 15 tuổi của Amber nghe thấy tiếng động lớn và sau đó phát hiện mẹ đã ngã gục xuống đất, chấn thương ở cùng mặt.

Cậu bé sau đó đã hoảng hốt gọi điện cầu cứu quản lý của Amber Chia. Nữ người mẫu sau đó được đưa đến bệnh viện và tiến hành phẫu thuật. Tình trạng chấn thương của cô vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.

Đây không phải lần đầu Amber Chia ngất xỉu vì làm việc quá sức. Hồi tháng 7/2023, cô cũng từng bất ngờ ngất trên cầu thang, ngã đập đầu và phải phẫu thuật. May mắn là chấn thương không quá nghiêm trọng và cô cũng không bị xuất huyết não.

Amber Chia sinh năm 1981, là siêu mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng người Malaysia. Cô từng chiến thắng cuộc thi tìm kiếm người mẫu quốc tế do một thương hiệu đồng hồ cao cấp tổ chức, trở thành người châu Á đầu tiên tham gia chiến dịch quảng cáo của hãng.

Bên cạnh đó, Amber China cũng lấn sân diễn xuất, gây được tiếng vang khi góp mặt trong một số dự án như Possessed, My Mr. Right hay Tears Of The Mom…