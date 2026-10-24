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Kinh doanh

Amazon mở đợt tuyển dụng hơn 300.000 người

  • Thứ bảy, 24/10/2026 05:20 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Amazon vừa công bố kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn gồm các công việc thời vụ, bán thời gian cho đến toàn thời gian, trên khắp mạng lưới hoạt động của tập đoàn tại Mỹ.

Amazon đang tái khởi động các chương trình tuyển dụng quy mô lớn. Ảnh: Reuters/Pascal Rossignol.

Theo Reuters, sau giai đoạn cắt giảm nhân sự liên tục, Amazon đang tái khởi động các chương trình tuyển dụng quy mô lớn. Các thông tin việc làm mới sẽ được Amazon cập nhật hàng tuần từ nay đến hết tháng 12. Về chế độ đãi ngộ, tập đoàn cho biết nhân viên thời vụ sẽ nhận mức thu nhập trung bình 20 USD/giờ, đây cũng là mức lương khởi điểm tối thiểu với nhân viên vận hành toàn thời gian.

Bên cạnh mức lương trung bình theo giờ gần 24 USD dành cho bộ phận vận hành cốt lõi cốt lõi, Amazon cũng bổ sung các quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho nhân viên.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2027, các nhân viên thời vụ làm việc tối thiểu 30 giờ mỗi tuần sẽ được hưởng bảo hiểm y tế ngay từ ngày đầu tiên gia nhập công ty. Các gói dịch vụ này có mức phí khởi điểm chỉ từ 5 USD mỗi tuần cùng mức đồng chi trả là 5 USD.

Những lao động thời vụ đã được tuyển dụng trước ngày 1/1 năm nay và đáp ứng đủ điều kiện cũng sẽ được thụ hưởng quyền lợi mới này.

Đợt tuyển dụng ồ ạt này đánh dấu chiến dịch tăng cường nhân sự mùa lễ hội đầu tiên của Amazon trong suốt 3 năm qua, cho thấy bước chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đón đầu làn sóng bùng nổ đơn hàng.

"Nhân sự là cốt lõi trong mọi hoạt động của chúng tôi", đại diện Amazon nói và nhấn mạnh những khoản đầu tư này phản ánh cam kết lâu dài trong việc biến Amazon thành nơi mọi người có thể kiếm thu nhập, học hỏi và kiến tạo tương lai cho bản thân và gia đình.

Động thái này đã nối tiếp khoản đầu tư khổng lồ hơn 1,5 tỷ USD của Amazon để nâng lương cho lực lượng lao động cốt lõi của công ty ở Mỹ.

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Trần Linh

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  • Amazon

    Amazon

    Amazon.com là một công ty thương mại điện tử và điện toán đám mây của Mỹ được thành lập bởi Jeff Bezos. Công ty là nhà bán lẻ online lớn nhất trên thế giới theo doanh thu và vốn hóa thị trường, đứng thứ hai sau Alibaba Group về tổng doanh thu. Trang web amazon.com bắt đầu như là một hiệu sách trực tuyến, sau đó đa dạng hóa để bán đĩa, tải video, nhạc, may mặc, đồ gỗ, thực phẩm, đồ chơi, đồ trang sức và rất nhiều sản phẩm khác. Amazon ngày nay còn sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng (máy đọc sách Kindle, Fire TV,...) và là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng điện toán đám mây lớn nhất thế giới.

    Bạn có biết: Amazon ban đầu được đặt tên là Cadabra nhưng tên này đã được thay đổi khi người ta phát hiện ra tên này dễ nhầm lẫn với "Cadaver" (tử thi)

    • Thành lập: 05/07/1994
    • Người sáng lập: Jeff Bezos
    • Trụ sở chính: Seattle, Washington, Mỹ
    • Mã niêm yết: AMZN

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