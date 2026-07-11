Ám ảnh hiện trường hoang tàn vụ cháy tàu cảng cá Tam Quan

Không khí tại khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai ) vẫn đặc quánh mùi khét của dầu diesel, gỗ và nhựa cháy sau trận hỏa hoạn kinh hoàng đêm 9/7 đã thiêu rụi 8 tàu cá của ngư dân.

Nhìn từ trên cao khi thủy triều rút sâu, cảnh tượng hoang tàn lộ rõ, khiến không ít người rùng mình, xót xa. Toàn bộ tàu cá công suất lớn, trị giá hàng tỷ đồng của ngư dân chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu, ngư lưới cụ, lương thực thực phẩm... biến thành một vệt đen hoang tàn, ám ảnh.

Một khoảng tại khu neo đậu sầm uất ngày nào giờ giống như “nghĩa địa đen” bởi những xác tàu đen đúa, xơ xác, nằm lọt thỏm giữa hàng nghìn tàu cá lành lặn khác ở cảng cá Tam Quan.

Trận hỏa hoạn đã để lại hậu quả tàn khốc: 6 tàu khai thác cá ngừ đại dương có chiều dài 15 - 21m, có chiếc trị giá 3- 4 tỷ đồng của ngư dân các phường Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại những khung sườn méo mó.

Những chiếc tàu chứa đầy dầu diesel chuẩn bị vươn khơi giờ chỉ còn những khoang máy rỗng toác.

Thân tàu trơ ra những trụ sườn gỗ đen kịt như than củi, nhiều đoạn bị sức nóng thiêu rụi đến sát mặt nước, ngập ngụa trong dòng nước đen ngòm lẫn tro tàn.

Những sợi dây cáp thép, dây neo to bằng cổ tay bị nhiệt độ cao nung chảy, đứt đoạn, chỏng chơ trên sàn tàu đổ nát. Những dàn đèn cao áp, hệ thống máy móc, lưới rút phục vụ cho nghề câu cá ngừ đại dương chỉ còn là mớ sắt vỡ vụn bám đầy muội than.

Tại hiện trường, cụm 6 tàu bị cháy hoàn toàn được lực lượng chức năng tách riêng ra một góc. 2 chiếc tàu cá bị cháy một phần cũng mang những vết sẹo đen nhẻm bên mạn sườn.

Bên bờ cảng, những người đàn ông làng biển dạn dày sương gió, nước da ngăm đen vì nắng gió suy sụp hoàn toàn. Họ ngồi phờ phạc trên những bậc thềm đá, mắt nhìn trân trân vào bãi xác tàu.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, chủ tàu BĐ.97973.TS ngụ phường Hoài Nhơn Đông, đứng chết lặng trước con tàu công suất lớn, trị giá hàng tỷ đồng của gia đình nay chỉ còn trơ lại đống tro tàn. Đối với ông, con tàu không chỉ là phương tiện mà đó là nhà, là mồ hôi, công sức tích cóp cả một đời và là chiếc cần câu cơm nuôi sống cả đại gia đình cùng hàng chục bạn thuyền.

“Toàn bộ tài sản là con tàu gần 4 tỷ đồng , rồi tiền vay mượn để mua dầu dự trữ, ngư lưới cụ chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày mai... Tất cả đã bị lửa thiêu trụi, giờ gia đình tôi biết bám vào đâu để sống”, ông Hoàng chua chát nói.

Ghi nhận chiều 10/7, lực lượng chức năng phường Hoài Nhơn Bắc vẫn chia nhiều mũi để tưới nước làm mát những thân tàu cháy và khu vực xung quanh, đề phòng lửa còn âm ỉ tiếp tục cháy lên khi có gió to và nắng nóng.

Đây là vụ cháy gây thiệt hại lớn, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân, đồng thời kiểm kê thiệt hại cụ thể.

Sáng cùng ngày, ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, bước đầu hỗ trợ các chủ tàu bị thiệt hại, mỗi hộ 5 triệu đồng. Cùng đó, phường Hoài Nhơn Bắc kịp thời phối hợp các địa phương lân cận để nắm tình hình, thăm hỏi, động viên bà con ngư dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng.

Như VTC News thông tin, vụ cháy tại khu neo đậu Tam Quan khiến 6 tàu cá bị cháy hoàn toàn cùng tất cả ngư lưới cụ, dầu dự trữ và vật tư trang thiết bị phục vụ đi biển... Trong đó, có 2 tàu của phường Hoài Nhơn Đông, 3 tàu của phường Hoài Nhơn Bắc và 1 tàu của phường Hoài Nhơn. Đây đều là tàu khai thác cá ngừ đại dương của ngư dân địa phương, có giá trị lớn.

Chỉ trong thời gian ngắn, địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 2 vụ hỏa hoạn khiến 24 tàu cá của ngư dân trên địa bàn hư hại nghiêm trọng, trong đó số tàu cá bị cháy rụi hoàn toàn tăng lên 18 chiếc, gây thiệt hại lớn đối với ngư dân.

Trước đó, khoảng 13h ngày 29/6, tại khu neo đậu trên đầm Thị Nại, địa bàn giáp ranh xã Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cũng xảy ra vụ cháy khiến 16 tàu cá của ngư dân bị thiêu rụi.