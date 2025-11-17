'Ám ảnh' của nền kinh tế Nhật Bản trở lại

Trong quý III, nền kinh tế Nhật Bản giảm 1,8% khi lĩnh vực xuất khẩu chịu tác động trước các mức thuế từ Mỹ. Đây cũng là quý suy giảm đầu tiên sau 6 quý tăng trưởng liên tiếp.

Kinh tế Nhật Bản suy giảm trở lại sau 6 quý tăng trưởng liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Số liệu từ chính phủ Nhật Bản công bố ngày 17/11 cho thấy so với các quý trước, GDP quý III của nước này đã giảm 0,4%, theo CNBC.

Tuy nhiên, các số liệu này vẫn thấp hơn dự báo từ Reuters, vốn ước tính mức giảm lên tới 2,5% theo năm và 0,6% theo quý.

Bên cạnh đó, chi tiêu chính phủ tăng 2,2% theo năm, trong khi nhu cầu tư nhân giảm 1,8% bởi mức sụt giảm hơn 32% đối với việc đầu tư nhà ở.

Cũng trong quý III, xuất khẩu nước này giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước và giảm 1,2% so với quý trước. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 1,73%.

Xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 5, trong bối cảnh thuế quan của Mỹ liên tục khiến các đơn hàng bị ảnh hưởng. Sau đó, lĩnh vực này đã phục hồi trong tháng 9.

Hồi tháng 7, Tokyo chính thức đạt được thỏa thuận thương mại với Washington, giúp giảm mức thuế quan từ 25% xuống 15% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, vốn có hiệu lực từ ngày 7/8.

Harumi Taguchi, nhà kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, cho biết ông kỳ vọng tăng trưởng GDP sẽ phục hồi trong thời gian tới, đồng thời tác động của các quy định nhà ở mới sẽ giảm dần.

Cụ thể, từ ngày 1/4 năm nay, Nhật Bản đã áp dụng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng nghiêm ngặt hơn đối với tất cả các dự án mới.

Ông Taguchi nói thêm việc giảm bớt sức ảnh hưởng xoay quanh thuế quan của Mỹ cũng như thỏa thuận giữa Washington và Bắc Kinh về việc giảm thuế đối ứng, có khả năng giúp doanh nghiệp Nhật Bản cải thiện số lượng đơn đặt hàng.

Mặt khác, đà suy giảm của nền kinh tế góp phần củng cố kế hoạch kích thích kinh tế của tân Thủ tướng Sanae Takaichi.

Theo truyền thông, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi đầu tư "mạnh mẽ và mang tính chiến lược" vào việc quản lý khủng hoảng cũng như tập trung đến các lĩnh vực tăng trưởng trong gói kích thích kinh tế sắp được chính quyền bà Takaichi công bố.

Reuters cũng đưa tin "chính phủ Nhật Bản cam kết không do dự trong việc gia tăng chi tiêu, nhằm hỗ trợ nền kinh tế thoát khỏi trì trệ".

Đồng thời, chính phủ dự kiến thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng chủ chốt, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và đóng tàu.

Đầu tháng này, chính phủ Nhật Bản cũng tung ra gói kích thích có quy mô hơn 10.000 tỷ yen (tương đương 64,63 tỷ USD ), bao gồm trợ cấp tiền điện và gas, nhằm tăng lương cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo Nikkei Asia.