Alcaraz đăng quang Roland Garros, bỏ túi 2,55 triệu euro

Không chỉ giành danh hiệu Grand Slam thứ năm trong sự nghiệp sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Sinner, Alcaraz còn mang về khoản tiền thưởng trị giá 2,55 triệu euro cho chức vô địch đơn nam Roland Garros 2025. Đây là phần thưởng cao nhất của giải, ngang bằng với mức thưởng dành cho nhà vô địch đơn nữ, Coco Gauff.

Á quân Sinner và Aryna Sabalenka, dù không thể lên ngôi, vẫn rời Paris với 1,275 triệu euro tiền thưởng cho mỗi người - một con số không nhỏ cho hành trình kéo dài hai tuần căng thẳng và kịch tính.

Năm nay, Roland Garros đạt tổng quỹ thưởng lên đến 56,352 triệu euro, tăng 5,21% so với năm ngoái. Ban tổ chức chủ động điều chỉnh để phân bổ tiền thưởng hợp lý hơn cho các tay vợt ở mọi vòng đấu, thay vì chỉ dồn vào vòng cuối.

Cụ thể, những tay vợt dừng bước ở vòng một vẫn nhận được 78.000 euro - con số đủ giúp nhiều cái tên xếp ngoài top 100 tiếp tục duy trì sự nghiệp. Vào vòng ba, mức thưởng lên tới 168.000 euro. Các mốc tiền thưởng tiếp tục tăng mạnh ở những vòng trong: 265.000 euro cho vòng 1/8, 440.000 euro cho tứ kết và 690.000 euro nếu lọt vào bán kết.

Bên cạnh tiền thưởng, các tay vợt còn tích lũy thêm điểm xếp hạng quan trọng cho ATP và WTA, mở ra cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới - điều có thể quyết định vị thế và quyền lợi trong các giải đấu lớn tiếp theo.

Đêm 8/6, Carlos Alcaraz lội ngược dòng khó tin trước Jannik Sinner với tỷ số 3-2 (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6), qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch Roland Garros.

