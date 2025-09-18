Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Al Nassr thắng đậm trong ngày vắng Ronaldo

  • Thứ năm, 18/9/2025 06:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo không góp mặt trong chiến thắng 5-0 của Al Nassr trước FC Istiklol (Tajikistan) ở trận mở màn vòng bảng AFC Champions League rạng sáng 18/9.

Ronaldo không đá trận mở màn AFC Champions League cùng Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Thay thế cho siêu sao người Bồ Đào Nha ở trận này là trung phong Haroune Camara, bên cạnh sự hỗ trợ của các vệ tinh như Sadio Mane, Kingsley Coman và Joao Felix.

Sau 45 phút đầu tiên, Al Nassr đã có lợi thế dẫn trước 2 bàn do công của Abdulrahman Ghareeb và Angelo Gabriel. Sang hiệp hai, HLV Jorge Jesus tung Mane và Coman vào sân, giúp đội bóng Saudi Arabia gia tăng sức ép lên khung thành Istiklol. Đội chủ nhà có thêm 3 bàn nữa để ấn định chiến thắng 5-0, do công của Wesley, Coman và Mane.

Theo truyền thông Saudi Arabia, Ronaldo có mặt tại sân nhưng không thi đấu. Thay vào đó, anh dành thời gian trong phòng gym để tập nhẹ, hồi phục thể lực và trị liệu. Sự vắng mặt của CR7 không khiến sức mạnh của Al Nassr suy giảm.

Phát biểu sau trận, HLV Jorge Jesus của Al Nassr cho biết: “Đây là một trận đấu quan trọng, không phải vì chúng tôi thắng đậm, mà bởi nó giúp cho 6 tân binh có cơ hội thể hiện mình. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm những nhân tố mới từ giải đấu này, và trận đấu vừa qua đã cho tôi nhiều ý tưởng về nhân sự".

Ronaldo dự kiến sẽ trở lại trong trận gặp Al Riyadh tại Saudi Pro League vào ngày 21/9. Thầy trò HLV Jesus đang có phong độ cao khi toàn thắng 2 vòng đấu đầu tiên.

Bàn thắng lịch sử của Ronaldo Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn thứ 39 ở vòng loại World Cup, thành tích cao nhất lịch sử.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

al nassr Cristiano Ronaldo al nassr ronaldo afc champions league

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

Van Dijk khac biet hinh anh

Van Dijk khác biệt

2 giờ trước 05:05 18/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Rạng sáng 18/9, bàn thắng quyết định trước Atletico Madrid tại Anfield không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho Liverpool mà còn đưa Van Dijk vào hàng ngũ những chuyên gia không chiến hàng đầu châu Âu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý