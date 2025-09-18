Al Nassr thắng đậm trong ngày vắng Ronaldo

Cristiano Ronaldo không góp mặt trong chiến thắng 5-0 của Al Nassr trước FC Istiklol (Tajikistan) ở trận mở màn vòng bảng AFC Champions League rạng sáng 18/9.

Ronaldo không đá trận mở màn AFC Champions League cùng Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Thay thế cho siêu sao người Bồ Đào Nha ở trận này là trung phong Haroune Camara, bên cạnh sự hỗ trợ của các vệ tinh như Sadio Mane, Kingsley Coman và Joao Felix.

Sau 45 phút đầu tiên, Al Nassr đã có lợi thế dẫn trước 2 bàn do công của Abdulrahman Ghareeb và Angelo Gabriel. Sang hiệp hai, HLV Jorge Jesus tung Mane và Coman vào sân, giúp đội bóng Saudi Arabia gia tăng sức ép lên khung thành Istiklol. Đội chủ nhà có thêm 3 bàn nữa để ấn định chiến thắng 5-0, do công của Wesley, Coman và Mane.

Theo truyền thông Saudi Arabia, Ronaldo có mặt tại sân nhưng không thi đấu. Thay vào đó, anh dành thời gian trong phòng gym để tập nhẹ, hồi phục thể lực và trị liệu. Sự vắng mặt của CR7 không khiến sức mạnh của Al Nassr suy giảm.

Phát biểu sau trận, HLV Jorge Jesus của Al Nassr cho biết: “Đây là một trận đấu quan trọng, không phải vì chúng tôi thắng đậm, mà bởi nó giúp cho 6 tân binh có cơ hội thể hiện mình. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm những nhân tố mới từ giải đấu này, và trận đấu vừa qua đã cho tôi nhiều ý tưởng về nhân sự".

Ronaldo dự kiến sẽ trở lại trong trận gặp Al Riyadh tại Saudi Pro League vào ngày 21/9. Thầy trò HLV Jesus đang có phong độ cao khi toàn thắng 2 vòng đấu đầu tiên.

