Al Nassr 1-1 Al Ittihad: Ronaldo bất lực khi Mane bị đuổi khỏi sân

  • Thứ ba, 19/8/2025 19:13 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Tối 19/8, Mane giẫm lên bụng thủ môn đối phương và nhận thẻ đỏ ở bán kết Siêu cúp Saudi Arabia 2025.

Ronaldo quyết chinh phục danh hiệu chính thức đầu tiên tại Al Nassr.

Tỷ số: Al Nassr 1-0 Al Ittihad

Cầu thủ ghi bàn: Sadio Mane (10'), Steven Bergwijn (16').

Diễn biến chính:

  • Phút thứ 2, thủ môn Bento (Al Nassr) chuyền lỗi, tạo cơ hội cho Karim Benzema xoay người dứt điểm đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.
  • Phút thứ 10, Marcelo Brozovic thoát xuống đáy biên rồi chuyền ngược để Mane đá nối từ cự ly gần, mở tỷ số trận đấu.
  • Phút 16, Moussa Diaby đột phá rồi kiến tạo cho Bergwijn băng vào dứt điểm chuẩn xác, gỡ hòa cho Al Ittihad.
  • Phút 26, Cristiano Ronaldo thất vọng khi chứng kiến Sadio Mane nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống giẫm lên bụng thủ môn bên phía Al Ittihad.
  • Phút 45+3, Ronaldo tung cú úp mu quyết đoán nhưng bóng đi quá cao so với khung thành của Al Ittihad.

Thông tin trận đấu:

  • Al Nassr thắng 3, thua 2 trong 5 lần gần nhất gặp Al Ittihad.
  • 4 trận gần nhất giữa 2 CLB đều có từ 3 bàn thắng trở lên.

Sơ đồ chiến thuật:

Benzema doi dau Ronaldo anh 1

Duy Anh

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

