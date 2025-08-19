Al Nassr 1-1 Al Ittihad: Ronaldo bất lực khi Mane bị đuổi khỏi sân

|
Ronaldo quyết chinh phục danh hiệu chính thức đầu tiên tại Al Nassr.
Tỷ số: Al Nassr 1-0 Al Ittihad
Cầu thủ ghi bàn: Sadio Mane (10'), Steven Bergwijn (16').
Diễn biến chính:
- Phút thứ 2, thủ môn Bento (Al Nassr) chuyền lỗi, tạo cơ hội cho Karim Benzema xoay người dứt điểm đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.
- Phút thứ 10, Marcelo Brozovic thoát xuống đáy biên rồi chuyền ngược để Mane đá nối từ cự ly gần, mở tỷ số trận đấu.
- Phút 16, Moussa Diaby đột phá rồi kiến tạo cho Bergwijn băng vào dứt điểm chuẩn xác, gỡ hòa cho Al Ittihad.
- Phút 26, Cristiano Ronaldo thất vọng khi chứng kiến Sadio Mane nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống giẫm lên bụng thủ môn bên phía Al Ittihad.
- Phút 45+3, Ronaldo tung cú úp mu quyết đoán nhưng bóng đi quá cao so với khung thành của Al Ittihad.
Thông tin trận đấu:
- Al Nassr thắng 3, thua 2 trong 5 lần gần nhất gặp Al Ittihad.
- 4 trận gần nhất giữa 2 CLB đều có từ 3 bàn thắng trở lên.
Sơ đồ chiến thuật:
