Ajax chính thức chia tay HLV John Heitinga sau chuỗi trận bết bát tại Champions League. Quyết định được đưa ra tối 6/11, chấm dứt hợp đồng còn hiệu lực đến tháng 6/2027.

Ajax sa thải John Heitinga sau thảm họa Champions League.

Cựu thủ môn Fred Grim sẽ tạm thời dẫn dắt đội một trong khi ban lãnh đạo tìm người thay thế. Giám đốc Kỹ thuật Alex Kroes gọi đây là “quyết định đau lòng”, nhưng thừa nhận đội bóng “thiếu sự tiến bộ rõ ràng trong nhiều tháng”. Ông nói Ajax đánh rơi quá nhiều điểm và cần một hướng đi mới để cứu vãn mùa giải.

Kroes cũng đề nghị từ chức sớm dù hợp đồng chỉ hết vào cuối mùa. Ông muốn mở đường cho giám đốc kỹ thuật mới tiếp quản công việc sớm hơn. Ajax hiện đứng cuối bảng Champions League sau bốn trận toàn thua, đồng thời chỉ xếp thứ tư ở Eredivisie.

Trước đó, báo AD.nl tiết lộ Kroes đã gặp cựu HLV Erik ten Hag tại nhà riêng ở Huizen. Hai người được cho là “chỉ uống cà phê”, nhưng thông tin này làm dấy lên đồn đoán về khả năng Ten Hag trở lại. Nhà cầm quân 55 tuổi từng giúp Ajax vào bán kết Champions League 2019 và đang thất nghiệp sau khi bị Bayer Leverkusen sa thải hồi tháng 8.

Heitinga được bổ nhiệm sau khi Francesco Farioli rời đội cuối mùa trước. Dù từng là trợ lý cho Arne Slot ở Liverpool, ông vẫn bị cho là thiếu kinh nghiệm cầm quân. Người hâm mộ xem đây là biểu hiện cho sự sa sút trong tham vọng của CLB.

Ajax sẽ có cơ hội lấy lại danh dự ở lượt trận Champions League kế tiếp, gặp Benfica ngày 25/11, đối thủ duy nhất cùng họ vẫn trắng tay sau bốn lượt.