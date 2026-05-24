Ai thắng trong 'cuộc đua giàu có' giữa Messi và Ronaldo?

Messi trở thành cầu thủ bóng đá thứ 2 trong lịch sử kiếm được 1 tỷ USD sau Ronaldo. Điều đáng chú ý không phải con số, mà là con đường anh chọn để đạt được khối tài sản này.

Messi vừa gia nhập "CLB tỷ phú" cùng với Ronaldo. Ảnh: @leomessi/Instagram.

Theo Bloomberg Billionaires Index (Chỉ số tỷ phú Bloomberg), Lionel Messi được ghi nhận sở hữu khối tài sản ròng vượt mốc 1 tỷ USD . Tính từ năm 2007 đến nay, siêu sao bóng đá Argentina đã bỏ túi khoảng 700 triệu USD tiền lương cứng và các khoản thưởng trên sân cỏ từ Barcelona, PSG cho đến Inter Miami.

Cột mốc này giúp “El Pulga” bước vào danh sách các vận động viên tỷ phú toàn cầu, đứng chung với những biểu tượng thể thao giàu nhất mọi thời đại như Michael Jordan ( 4,3 tỷ USD ), LeBron James ( 1,4 tỷ USD ), Tiger Woods ( 1,5 tỷ USD ) hay Roger Federer ( 1,1 tỷ USD ), theo Forbes Billionaires List 2026.

Sự kiện này cũng kích hoạt một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử thể thao toàn cầu. Chỉ vài ngày trước đó, cựu danh thủ Anh David Beckham cũng vừa ghi danh vào danh sách tỷ phú của tờ The Times. Điều này biến Inter Miami trở thành CLB duy nhất trên thế giới sở hữu cả ông chủ (Beckham) lẫn cầu thủ siêu sao (Messi) đều là tỷ phú.

Vượt lên trên những con số thống kê khổng lồ ấy, điều khiến người hâm mộ chú ý chính là con đường đưa chủ nhân của 8 Quả bóng vàng chạm đến cột mốc này.

Chọn cổ phần thay vì tiền mặt

Khi nhìn vào bảng xếp hạng những cầu thủ bóng đá kiếm tiền giỏi nhất năm 2026 của Forbes, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì thu nhập dẫn đầu thế giới (khoảng 200- 215 triệu USD /năm tại Al Nassr thông qua lương cứng), chưa kể đến các hợp đồng thương mại khổng lồ. Lionel Messi khiêm tốn hơn ở vị trí tiếp theo với 140 triệu USD .

Tuy nhiên, con số thu nhập hàng năm không phản ánh hết tốc độ tăng trưởng tài sản thực tế giúp Messi vượt mốc 1 tỷ USD . Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tư duy kinh doanh và cách vận hành dòng tiền giữa hai siêu sao.

Nếu như Ronaldo đại diện cho đỉnh cao của mô hình nhượng quyền cá nhân - tận dụng tối đa giá trị thương hiệu cá nhân để đổi lấy những bản hợp đồng tiền mặt khổng lồ trực tiếp từ các quốc gia vùng Vịnh hay các nhãn hàng lớn, kết hợp với hệ sinh thái thương hiệu riêng từ nước uống đến chuỗi phòng gym - Messi lại là bậc thầy của cơ chế chia sẻ doanh thu dài hạn.

Messi trong màu áo Inter Miami - nơi đánh dấu bước ngoặt tài chính quan trọng đưa anh trở thành tỷ phú. Ảnh: @leomessi/Instagram.

Khi sang Mỹ đầu quân cho Inter Miami, tiền đạo người Argentina chấp nhận mức lương cứng thấp hơn rất nhiều so với lời đề nghị hàng trăm triệu USD từ Trung Đông. Đổi lại, cấu trúc thu nhập của anh được liên kết trực tiếp với các ông lớn công nghệ và bán lẻ.

Messi nhận phần trăm doanh thu đăng ký gói MLS Season Pass trên Apple TV, cắt hoa hồng từ doanh số bán áo đấu toàn cầu của Adidas và đặc biệt là điều khoản tùy chọn sở hữu cổ phần Inter Miami sau khi giải nghệ.

Chính “hiệu ứng Messi” đã đẩy định giá của CLB này tăng vọt lên mức 1,45 tỷ USD , biến khoản cổ phần tương lai của anh thành một mỏ vàng thực sự.

Bên cạnh đó, Messi còn sở hữu công ty đầu tư công nghệ và thể thao Play Time Sports-Tech HoldCo LLC tại San Francisco, công ty sản xuất truyền thông 525 Rosario, thương hiệu nước uống thể thao Más+ by Messi. Anh không chỉ làm thuê cho các thương hiệu, mà làm chủ chuỗi cung ứng của chính mình.

Tỷ phú ngầm và "ông bố tẻ nhạt"

Nếu như Ronaldo thường chi tiền trực tiếp vào các siêu biệt thự đắt đỏ trải dài từ Madeira, Madrid sang Riyadh, danh mục chi tiêu và đầu tư của Messi mang tính cấu trúc doanh nghiệp rõ rệt. Phần lớn dòng tiền của tiền đạo người Argentina được đổ vào bất động sản thương mại thông qua một quỹ tín thác bất động sản (REIT) mang tên Edificio Rostower Socimi.

Quỹ bất động sản này của Messi chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Tây Ban Nha. Tính đến giữa năm nay, giá trị vốn hóa thị trường của Edificio Rostower đã tăng trưởng vượt mốc 243 triệu Euro.

Cách Messi tiêu hàng trăm triệu USD vào bất động sản rất bài bản, từ việc mua lại tòa nhà thương mại Galerías Via Wagner trị giá 11,5 triệu Euro tại khu Turó Park sầm uất bậc nhất Barcelona để cải tạo thành khu phức hợp cho thuê, cho đến chuỗi khách sạn MiM Hotels sang trọng được giao toàn quyền quản lý cho tập đoàn Meliá Hotels International để tối ưu hóa chi phí vận hành và thu về dòng tiền thụ động chảy đều đặn mỗi tháng.

Khác với sự hào nhoáng của nhiều ngôi sao, Messi tận hưởng cuộc sống tỷ phú giản dị, kín tiếng. Ảnh: @antonelaroccuzzo/Instagram.

Dù sở hữu lối sống kín tiếng và hướng về gia đình, Messi vẫn có những “món đồ chơi” xứng tầm tỷ phú được cá nhân hóa và có tính bảo tồn giá trị cao.

Đắt giá nhất là chiếc chuyên cơ mặt đất Gulfstream V trị giá 15 triệu USD với phần đuôi in hình số 10 huyền thoại và chiếc Ferrari 335 S Spider Scaglietti đời 1957 - chiếc xe cổ hàng hiếm được mua lại trong một cuộc đấu giá với số tiền lên đến 36 triệu USD .

Thế nhưng, đằng sau siêu biệt thự view biển trị giá 10,8 triệu USD tại khu siêu giàu Bay Colony (Miami), cuộc sống hàng ngày của Messi lại là nghịch lý đầy thú vị.

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Migue Granados trên kênh OLGA vào cuối năm 2023, Messi từng thú nhận mình là một “ông bố tẻ nhạt”.

Anh cho biết bản thân là người cuồng sự ngăn nắp, luôn duy trì kỷ luật bàn ăn bất di bất dịch và coi trọng thói quen hàng ngày đến mức cực đoan. Messi luôn cảm thấy khó chịu nếu lịch trình sinh hoạt của gia đình bị thay đổi.

Trên các ứng dụng liên lạc, siêu sao này cũng nổi tiếng là người nhắn tin ngắn gọn, ghét gửi tin nhắn thoại và luôn bật trạng thái hoạt động để duy trì sự trực diện.

Sau ánh đèn sân cỏ, thú vui lớn nhất của Messi đơn giản là nằm trên ghế sofa, lặng lẽ xem tivi khi vợ con đã ngủ.

Giữa một thế giới mà các ngôi sao hay giới siêu giàu liên tục “flexing” sự hào nhoáng, cách Messi tận hưởng khối tài sản khổng lồ một cách bình lặng, rạch ròi giữa công việc kiếm tiền và sự bình yên gia đình lại là thứ khiến anh được nể phục hơn cả.