AI tăng khả năng tiếp cận cho người dùng Zalo

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, Zalo tích cực đưa trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng, giúp người dùng tiếp cận AI một cách đơn giản và tự nhiên nhất.

Một số tính năng mới được tích hợp trong ứng dụng Zalo có thể kể đến gồm: Phụ đề cuộc gọi video, Đọc màn hình (hỗ trợ người khiếm thị), Chuyển giọng nói thành văn bản.

Phụ đề cuộc gọi video

Những cuộc gọi video hàng ngày không chỉ để trao đổi thông tin, mà còn là cách mọi người giữ kết nối với nhau dù ở xa. Với tính năng phụ đề cuộc gọi video, Zalo sử dụng AI để chuyển lời nói thành chữ theo thời gian thực ngay trên màn hình. Người dùng có thể vừa nghe, vừa đọc nội dung cuộc trò chuyện trong lúc gọi.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Phụ đề cuộc gọi video

Tính năng đặc biệt hữu ích trong các tình huống khó nghe rõ như trong môi trường nhiều tiếng ồn, kết nối không ổn định, hoặc với người dùng lớn tuổi, người gặp khó khăn về thính lực.

Để sử dụng tính năng phụ đề cuộc gọi video, khi tham gia cuộc gọi, người dùng nhấn dấu ba chấm và bật “Phụ đề” để sử dụng.

Tính năng này đang được mở thử nghiệm cho một số nhóm người dùng và sẽ sớm được triển khai rộng rãi trong thời gian tới.

Hỗ trợ người khiếm thị với tính năng Đọc màn hình

Với mong muốn giúp người dùng tiếp cận công nghệ thuận tiện hơn, Zalo đã tích hợp “Đọc màn hình” trên ứng dụng. Tính năng Đọc màn hình hỗ trợ người dùng:

Đọc nội dung tin nhắn và hình ảnh: Tính năng sẽ đọc nội dung tin nhắn và thông tin chi tiết như người gửi, giờ gửi, tệp đính kèm, cũng như mô tả chi tiết các hình ảnh và stickers được gửi trong đoạn chat.

Nhận biết vị trí các nút chức năng: Bằng cách di chuyển ngón tay trên màn hình, người dùng sẽ được hướng dẫn về các nút bấm, cảnh báo, thông báo tương ứng, giúp bạn dễ dàng thực hiện hành động mong muốn.

Hỗ trợ soạn thảo chính xác: Khi mở bàn phím để soạn tin nhắn, tính năng sẽ đọc to từng chữ cái theo chuyển động của ngón tay, giúp người dùng lựa chọn đúng chữ cái cần sử dụng.

Tính năng Đọc màn hình hỗ trợ người khiếm thị sử dụng Zalo.

Ngoài ra, người dùng có thể kết hợp sử dụng các tính năng sẵn có của Zalo như Đọc tin nhắn và Chuyển giọng nói thành văn bản để giảm tải việc sử dụng tay, tối ưu sự tiện lợi khi kết nối với bạn bè.

Để sử dụng tính năng, người dùng Zalo có thể làm theo các bước sau:

Với hệ điều hành Android: Vào Cài đặt, chọn Trợ năng, bật TalkBack.

Với hệ điều hành IOS: Vào Cài đặt, chọn Trợ năng, bật Voice Over.

Nâng cấp tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản

Ra mắt từ năm 2025, Chuyển giọng nói thành văn bản hiện là một trong những tính năng AI được sử dụng nhiều nhất trên Zalo, với hơn 8 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng.

Zalo nâng cấp tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, người dùng soạn tin nhắn bằng giọng nói thay vì gõ bàn phím, đặc biệt tiện lợi khi đang di chuyển, làm việc hoặc cần thao tác nhanh.

Sau một năm liên tục cải tiến, tính năng này đã được nâng cấp với nhiều thay đổi đáng chú ý:

Tăng độ chính xác: Nhận diện được đa dạng phương ngữ, giảm thiểu lỗi chính tả và nhận diện giọng nói chính xác ngay cả trong không gian nhiều tiếng ồn.

Tối ưu hiển thị văn bản: Đảm bảo sự chỉn chu về dấu câu, chữ viết hoa, chữ số và các danh từ riêng.

Để trải nghiệm các tính năng cập nhật trên Zalo, người dùng cần cập nhật ứng dụng Zalo theo phiên bản mới nhất.