Ai sẽ là cố vấn an ninh Mỹ tiếp theo?

Tổng thống Trump bất ngờ rút Mike Waltz khỏi vị trí cố vấn an ninh quốc gia để đề cử ông làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, mở đường cho cuộc đua thay thế đầy kịch tính.

Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz chính thức rời khỏi vị trí, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio đảm nhiệm tạm thời. Tổng thống Trump đã công bố quyết định này vào chiều thứ Năm, đồng thời thông báo ông Waltz sẽ trở thành đề cử của mình cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

"Với những đóng góp to lớn từ thời gian phục vụ trong quân đội, trong Quốc hội và vai trò Cố vấn An ninh Quốc gia, Mike Waltz luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Tôi tin chắc rằng, dù ở cương vị nào, ông ấy sẽ tiếp tục làm tốt công việc", Tổng thống Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social.

Bên cạnh đó, Alex Wong, "phó tướng" của Waltz, cũng dự kiến sẽ rời khỏi vị trí, khi cả hai bị chỉ trích từ những người ủng hộ cực hữu trong phong trào MAGA. Waltz, đặc biệt, là nhân vật trung tâm trong vụ bê bối về ứng dụng Signal hồi tháng 3, khiến chính quyền Trump gặp nhiều sóng gió.

Dưới đây là danh sách những ứng viên sáng giá nhất có thể thay thế Waltz một cách lâu dài, theo The Hill.

Marco Rubio

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang là một trong những ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia. Ảnh: Reuters.

Với vai trò Ngoại trưởng và nay kiêm nhiệm cố vấn an ninh quốc gia, Marco Rubio trở thành người đầu tiên nắm cùng lúc hai chức vụ này kể từ thời Henry Kissinger.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce bất ngờ biết tin trong cuộc họp báo khẳng định ông Rubio đã “đội nhiều mũ” trong nhiệm kỳ hai của ông Trump và hoàn toàn có đủ năng lực gánh vác trọng trách mới.

Hiện Rubio đã tham gia vào các nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời là nhân vật chủ chốt trong các động thái trục xuất sinh viên nước ngoài tham gia biểu tình chống Israel.

Steve Witkoff

Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông cũng là một ứng viên hàng đầu thay thế vị trí của ông Waltz. Ảnh: Reuters.

Steve Witkoff, một tỷ phú bất động sản và là người đàm phán quốc tế được Trump tín nhiệm, đang là ứng viên hàng đầu thay thế Waltz.

Ông đã giữ vai trò đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông và là người dẫn dắt các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin về cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Bên cạnh đó, mối quan hệ lâu dài với ông Trump giúp Witkoff trở thành gương mặt quen thuộc, dù thiếu kinh nghiệm chính thức trong lĩnh vực an ninh quốc gia.

Ric Grenell

Ric Grenell, đặc phái viên của ông Trump cho các nhiệm vụ đặc biệt, cũng là một ứng viên tiềm năng.

Mặc dù gần đây giữ vai trò giám đốc điều hành tạm thời của Trung tâm Kennedy, Grenell đã có những đóng góp quan trọng trong việc giải cứu 6 công dân Mỹ bị bắt cóc tại Venezuela.

Trước đó, ông đã phục vụ trong nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Tình báo Quốc gia lâm thời và Đại sứ Mỹ tại Đức.

Stephen Miller

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller. Ảnh: Reuters.

Stephen Miller, cố vấn chính sách đối nội của Trump, đang thu hút sự chú ý tại Washington như một ứng viên thay thế Waltz.

Miller nổi bật với chiến lược cứng rắn trong vấn đề nhập cư và là người đại diện cho nhiều chính sách gây tranh cãi của chính quyền Trump. Một bước chuyển sang lĩnh vực an ninh quốc gia sẽ là sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của ông.

Các ứng viên tiềm năng khác

Michael Anton, người đứng đầu kế hoạch chính sách của Bộ Ngoại giao và là một gương mặt quen thuộc trong các vòng đàm phán hạt nhân với Iran, cũng là một cái tên được chú ý. Anton đã phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Trump và hiện là thành viên cấp cao tại Viện Claremont.

Sebastian Gorka, cựu cố vấn cấp cao của Trump, được xem là một ứng viên không thể bỏ qua. Gorka, người đã tham gia vào các chiến lược chống khủng bố, có thể tiếp tục là một lựa chọn nếu Trump cần một chuyên gia về an ninh trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Robert O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia cuối cùng của Trump, cũng là một cái tên đáng chú ý. O’Brien đã từng là đặc phái viên Mỹ về các vụ đàm phán con tin và là người ủng hộ chuyển giao quyền lực một cách trật tự khi Biden giành chiến thắng vào năm 2020.

Ông Robert O’Brien là Cựu Cố vấn An ninh dưới thời ông Trump tại nhiệm kỳ thứ nhất. Ảnh: Reuters.

Fred Fleitz, người từng là Giám đốc Điều hành Hội đồng An ninh Quốc gia, và Keith Kellogg, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Mike Pence, cũng nằm trong danh sách các ứng viên tiềm năng. Cả hai đều có kinh nghiệm dày dặn trong các vấn đề an ninh quốc gia.

Một ứng viên khác được nhắc đến là Christopher Landau, cựu Đại sứ Mỹ tại Mexico. Landau, với bề dày kinh nghiệm ngoại giao, hiện có thể là lựa chọn thay thế khi Trump muốn đưa một gương mặt mới vào công tác an ninh quốc gia.

Mặc dù là ứng viên tiềm năng, nhưng đại diện Elise Stefanik hiện chưa thể thay thế Waltz do những lo ngại trong Đảng Cộng hòa về sự ổn định tại Hạ viện. Tuy nhiên, Stefanik có thể quay lại trong tương lai nếu Trump có sự điều chỉnh đội ngũ sau cuộc bầu cử giữa kỳ.