Ai là quán quân Anh trai 'say hi'?

Chung kết Anh trai "say hi" sắp diễn ra, HIEUTHUHAI và Rhyder hiện là 2 cái tên được dự đoán nhiều nhất cho ngôi vị quán quân.

Chỉ còn một tuần nữa, đội hình nhóm nhạc được thành lập sau Anh trai “say hi” chính thức lộ diện. Đồng nghĩa, kết quả cuộc đấu giữa 16 anh trai ở vòng chung kết cũng được công bố. Khác những vòng đấu trước đó, kết quả vòng chung kết được quyết định hoàn toàn bởi khán giả toàn quốc bình chọn online thông qua nền tảng. Lúc này, cuộc đấu không đơn thuần của 16 anh trai mà còn 16 fandom (cộng đồng fan). Những anh trai càng đông fan càng có lợi thế giành chiến thắng trong cuộc chơi này.

Lợi thế của HIEUTHUHAI

Và đông fan nhất nhì chương trình lúc này có lẽ là HIEUTHUHAI. Ngay từ đầu, HIEUTHUHAI đã là gương mặt nổi bật trong số 30 anh trai. Càng những vòng sau, cái tên HIEUTHUHAI càng nổi trội so với dàn anh trai còn lại. Ngoài ngoại hình sáng là lợi thế lớn, HIEUTHUHAI còn chinh phục fan nhờ khả năng trình diễn ổn.

Sức hút của HIEUTHUHAI thể hiện rõ qua 1,8 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, thứ hạng cao, chưa một lần bị rơi khỏi top 10 bình chọn cá nhân và cũng luôn ở top đầu trong số nghệ sĩ được chú ý, thảo luận nhiều nhất mạng xã hội. Ở vòng tứ kết, HIEUTHUHAI đứng cao nhất về lượt bình chọn cá nhân.

Theo thống kê của Socialite, trong top 10 anh trai được chú ý nhất tuần tính tới 4/9 của Anh trai “say hi”, HIEUTHUHAI đứng đầu tiên với hơn 50.000 đề cập. Đứng thứ 2 và 3 lần lượt là Anh Tú Atus, Rhyder. Đây cũng là 2 anh trai được nhiều người dự đoán sẽ lọt đội hình nhóm nhạc, đặc biệt Rhyder.

Rhyder, Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI có khả năng cao sẽ giành ngôi vị quán quân. Ảnh: NSX.

Rhyder bước vào sân chơi gồm 30 anh trai trong tình thế nhiều bất lợi. Anh không phải gương mặt hoàn toàn mới nhưng cũng chưa có độ nhận diện cao. Ngay trước đó, giọng ca 10X còn nhận không ít công kích trong quá trình tham gia Rap Việt. Và ở Anh trai “say hi”, Rhyder cũng trầm tính, ít mảng miếng nên mấy tập đầu, thời lượng lên hình rất hạn chế. Thế nhưng, quán quân Giọng hát Việt nhí đã hoàn toàn lật ngược tình thế bằng yếu tố cốt lõi của bất cứ chương trình âm nhạc nào. Đó là chính là âm nhạc. Tài năng của Rhyder, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tác, sản xuất chứng tỏ hơn ai hết, anh xứng đáng với vị trí quán quân.

Tính tới hiện tại, Rhyder là anh trai duy nhất có 5 tiết mục leo lên vị trí cao nhất của top thịnh hành, cụ thể là Bảnh, No Far No Star, Hào quang, I’m Thinking About You và mới nhất là Anh biết rồi. Trong đó, Anh biết rồi do Rhyder tự sáng tác, sản xuất là tiết mục ấn tượng nhất nhì vòng trình diễn solo của chung kết. Phần trình diễn có khoảng lặng và cả những cao trào trong âm nhạc, trình diễn lẫn cảm xúc đã làm bùng nổ sân khấu.

Anh Tú Atus rất trái ngược Rhyder. Nếu Rhyder ít nói thì ông xã Diệu Nhi lại hoạt ngôn, hài hước. Nếu Rhyder hát tốt, sáng tác giỏi thì Anh Tú không nổi trội về mặt âm nhạc, thậm chí khá lép vé trong một chương trình có phần đông ca sĩ như Anh trai “say hi”. Ở những vòng đầu, Anh Tú Atus toàn giữ hạng thấp ở cả kết quả bình chọn nhóm lẫn cá nhân, đến mức HIEUTHUHAI trêu đùa rằng anh “gáy” nhiều mà không thể thắng vòng nào. Thế nhưng, bằng thế mạnh ngoại hình và sự hoạt ngôn, ông xã Diệu Nhi lội ngược dòng ngoạn mục.

Ở vòng tứ kết, Anh Tú Atus giữ hạng 2 lượt bình chọn cá nhân, chỉ sau HIEUTHUHAI. Chính sự dí dỏm, thậm chí “sĩ” nhưng duyên dáng, vui vẻ của Anh Tú Atus đã kết nối, khuấy động bầu không khí giúp Anh trai “say hi” luôn giải trí đúng như định hướng của chương trình này. Nhưng nói vậy không có nghĩa Anh Tú hoàn toàn nổi nhờ “tấu hề”. Thực tế, anh khá sáng trên sân khấu, giọng hát lẫn vũ đạo, kỹ năng trình diễn tương đối ổn.

Nhiều nhân tố nổi bật cạnh tranh vị trí còn lại

Khi được yêu cầu dự đoán 5 cái tên gia nhập nhóm nhạc của Anh trai “say hi”, ngoài 2 gương mặt được nhiều người nhắc tới là HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Rhyder chọn thêm Dương Domic, Hurrykng và JSOL. Rhyder lý giải với Tri Thức - Znews: “Nếu 5 người này cùng ra mắt, nhóm nhạc không chỉ có ngoại hình mà còn cho ra những sản phẩm âm nhạc hay, rất phù hợp với yếu tố mà chương trình đang cần”.

Ngoài 3 gương mặt khá "chắc chân" gồm HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Rhyder, 2 vị trí còn lại của nhóm nhạc đang khó đoán. Ở những vòng trước đó, kết quả bình chọn được quyết định hoàn toàn bởi khán giả trường quay. Trong đó, từ live stage 1 tới tứ kết dao động từ 300 đến 500 khán giả. Số người xem ở vòng đầu gồm cả nhóm fan của từng ca sĩ cộng khán giả trung lập.

Ở những vòng sau, 500 khán giả được giới thiệu là những người xem hoàn toàn trung lập nhằm đảm bảo tính khách quan. Do đó, số khán giả trên không đại diện cho lượng fan của từng anh trai. Bởi vậy, khi chương trình đổi sang cách thức bình chọn mới, kết quả càng khó đoán hơn.

Với lượng fan đông đảo, Isaac có thể giành một vị trí trong nhóm nhạc. Ảnh: NSX.

Với vòng chung kết, khán giả chứng kiến màn tranh tài của 16 anh trai và suốt những ngày qua, chủ đề ai sẽ gia nhập nhóm nhạc liên tục gây bàn tán. Hàng loạt bài dự đoán được đưa ra và Isaac, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Đức Phúc, Quân A.P đang được nhắc tới nhiều trong các bình luận. Isaac ngày càng tụt hạng, từ hạng 3 của live stage 1 dần rơi xuống vị trí 10 của tứ kết.

Tuy nhiên, anh trai này vẫn có lượng fan đông đảo lại chịu chi. Suốt những ngày qua, nhóm fan của Isaac liên tục kêu gọi nhau bình chọn cho thần tượng dù nam ca sĩ không chủ động kêu gọi. Anh cả của Anh trai “say hi” gặp không ít sóng gió trong suốt thời gian tham gia cuộc thi nhưng màu sắc anh có khá cần thiết cho một nhóm nhạc. Ngoại hình đẹp, giọng hát lẫn vũ đạo đều tốt lại nhiều năm kinh nghiệm như Isaac là thành viên có lẽ bất cứ nhóm nhạc nào cũng cần.

Tương tự, Đức Phúc cũng có lượng fan sẵn có nhờ nổi danh đã lâu trong thị trường cộng thêm giọng hát đẹp. Trong khi đó, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Quân A.P có sự bứt phá từ những thứ hạng khá thấp để vươn lên top đầu. Trong vòng tứ kết, Quang Hùng MasterD thậm chí giữ hạng 3, trong khi Dương Domic và Quân A.P lần lượt đạt vị trí thứ 5, 6.

Các anh trai còn lại gồm Hurrykng, Pháp Kiều, Negav, Erik, Captain, Erik, Song Luân cũng có thể gây bất ngờ với chung kết diễn ra vào 14/9 tới.