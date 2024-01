Ai là 'ông tổ' của gà sốt bơ

Gà sốt bơ - một trong những món ăn được biết tới nhiều nhất của Ấn Độ trên toàn cầu - đang trở thành tâm điểm cuộc tranh chấp pháp lý giữa hai chuỗi nhà hàng nổi tiếng nước này.

Gà sốt bơ - một trong những món ăn được biết tới nhiều nhất của Ấn Độ trên toàn cầu. Ảnh: New York Times.

Vụ kiện đòi tòa phân xử ai là tác giả món gà sốt bơ trứ danh này đang trở thành chủ đề nóng tại Ấn Độ.

Bên khởi kiện là gia đình đứng sau Moti Mahal - thương hiệu nhà hàng nổi tiếng ở Delhi, từng đón tiếp cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru.

Đòi bồi thường 180.000 USD

Theo Times of India, nguyên đơn khẳng định người sáng lập nhà hàng, Kundan Lal Gujral, là “ông tổ” tạo ra món cà ri này vào những năm 1930 khi nhà hàng lần đầu tiên mở của ở Peshawar (Pakistan) trước khi chuyển đến Delhi.

Trong hồ sơ tòa án dài 2.752 trang, nguyên đơn cáo buộc chuỗi nhà hàng đối thủ Daryaganj tuyên bố sai sự thật rằng họ đã tạo ra món ăn này cũng như món dal makhani, một món đậu lăng nổi tiếng cũng có nhiều bơ và kem.

Dal makhani, một món đậu lăng nổi tiếng cũng có nhiều bơ và kem. Ảnh: New York Times.

Gia đình Gujral đang đòi bồi thường 180.000 USD , đồng thời cáo buộc Daryaganj sao chép bố cục trang web của Moti Mahal và "giao diện" của các nhà hàng của chuỗi này.

Ông Monish Gujral, Giám đốc điều hành (CEO) của Moti Mahal cho biết: “Không ai có thể lấy đi di sản của người khác… Món ăn này được tạo ra khi ông nội của chúng tôi ở Pakistan”.

Vì sao gà sốt bơ gây tranh cãi "sục sôi"?

Chuỗi nhà hàng Daryaganj - được thành lập tương đối gần đây vào năm 2019 - phản ánh rằng thành viên quá cố trong gia đình, Kundan Lal Jaggi, đã hợp tác với Gujral mở nhà hàng Delhi vào năm 1947, và món ăn này được tạo ra ở đó. Dọ đó, họ quyền khẳng định nguồn gốc của món ăn này.

Daryaganj đã chia sẻ với báo giới một tài liệu hợp tác viết tay mờ nhạt được đăng ký vào năm 1949 để chứng minh cho lập luận của mình.

Cuộc tranh chấp đã thu hút sự chú ý trên toàn Ấn Độ. Các đài truyền hình nước này phát sóng các phân đoạn về lịch sử của món ăn và cuộc tranh luận nổ ra trên mạng xã hội.

Ameet Datta, luật sư sở hữu trí tuệ tại India's Saikrishna & Associates cho hay: “Đây là một trường hợp đặc biệt và khác thường. Thực sự không thể biết ai đã tạo ra món gà sốt bơ đầu tiên. Tòa án sẽ đối mặt với áp lực nặng nề và cần phải dựa vào bằng chứng tình huống”.

Được làm bằng những miếng thịt gà nấu trong lò nướng tandoor trộn với nước sốt cà chua cùng nhiều kem và bơ, món gà sốt bơ được TasteAtlas xếp hạng thứ 43 trong danh sách "món ăn ngon nhất thế giới" sau khi khảo sát gần 400.000 người dùng trang này. Đó là món ăn Ấn Độ đứng thứ hai sau bánh mì naan bơ tỏi. Cả hai hay được ăn kèm với nhau.

Người dân đến từ các vùng khác nhau của Ấn Độ đều thích món gà sốt bơ vì hợp khẩu vị. Đây là món ăn rất ít thừa trong các cuộc tụ tập. Ảnh: thehappyfoodie.

"Đây là món ăn rất ít thừa trong các cuộc tụ tập", bà Amninder Sandhu, người sáng lập Ammu, chuỗi cửa hàng chuyên giao đồ ăn ở Mumbai, và là đầu bếp từng đoạt giải thưởng trong cuộc thi ẩm thực toàn cầu The Final Table của Netflix nói với South China Morning Post.

"Ở Ammu, chúng tôi nướng gà trong lò tandoor trước và sau đó cho vào nước sốt để nấu chậm trong nhiều giờ. Bí quyết để làm món gà sốt bơ ngon là sử dụng nguyên liệu tươi và cần sự kiên nhẫn", bà nói.

Sonia Sarkar, một nhà báo ở thủ đô Delhi của Ấn Độ cho rằng món gà sốt bơ có ý nghĩa đặc biệt.

"Khi mới đến Delhi lập nghiệp vào năm 2004, tôi chỉ kiếm được 7.500 rupee/tháng nhưng tôi vẫn dành một phần để ăn món gà sốt bơ khi hẹn hò hoặc đãi bạn bè. Về sau, vào năm 2014, tôi đã ăn món gà sốt bơ tại Aslam - một nhà hàng ở trung tâm Delhi nổi tiếng với món ăn này, bơ tan chảy trên gà quay và thực sự khiến tôi mê mẩn. Đồng nghiệp của tôi cũng rất thích món ăn này", Sonia Sarkar chia sẻ.

"Món ăn có rất nhiều bơ và kem. Làm sao lại không yêu một món ăn như vậy", nhà văn Monica Bhide, tác giả của cuốn tiểu thuyết Karma and the Art of Butter Chicken nói và cho rằng món gà sốt bơ gợi lên cho họ rất nhiều nỗi nhớ. "Ngay cả khi cha tôi đi du lịch rất nhiều nơi thì khi ở nhà, ông ấy sẽ nấu món gà sốt bơ", bà trải lòng.

Với vị trí đặc biệt của món gà sốt bơ như vậy trong lòng thực khách, vụ kiện về nguồn gốc của nó đang được cả nước dõi theo khi Tòa án tối cao Delhi xét xử phiên đầu tiên vào tuần trước và phiên xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 5.