7 nhóm người không nên ăn tôm dù thích đến mấy

Nhiều người thích ăn hải sản, đặc biệt là tôm. Mặc dù rất ngon và giàu chất dinh dưỡng, không phải ai cũng có thể ăn tôm.

Tôm là một trong những loại thực phẩm phổ biến, quen thuộc trong bữa cơm của người Việt. Ảnh: Sohu.

Tôm là một trong những loại thực phẩm được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn tôm an toàn. Với một số người, loại thực phẩm này có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn, từ khó tiêu đến dị ứng, thậm chí làm trầm trọng thêm các bệnh lý hiện có.

Giá trị dinh dưỡng của tôm

Theo Eat This, Not That, tôm có giá trị dinh dưỡng cao, thịt mềm và dễ tiêu hóa, nên là thực phẩm tuyệt vời cho người yếu hoặc đang hồi phục sau bệnh tật. Tôm rất giàu magiê, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động của tim và có thể bảo vệ hiệu quả hệ tim mạch. Nó có thể làm giảm mức cholesterol trong máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và làm giãn các động mạch vành, do đó giúp ngăn ngừa tăng huyết áp và nhồi máu cơ tim.

Tôm giàu protein và ít chất béo. Nó cũng chứa nhiều khoáng chất (như canxi, phốt pho và sắt), và giàu iốt, có lợi cho sức khỏe con người. Ngoài ra, tôm còn giàu caroten, vitamin và tất cả tám axit amin thiết yếu. Do đó, ăn tôm giúp cơ thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng.

Ai không nên ăn tôm?

Theo Baidu Health, tuy ngon miệng, giàu dinh dưỡng, tôm có thể gây hại cho những người mắc một số bệnh hoặc tình trạng sức khỏe nhất định, bao gồm:

Người bị dị ứng hải sản

Tôm là chất gây dị ứng phổ biến, và một số người có thể bị ngứa, đỏ da, sưng tấy, khó thở sau khi ăn tôm. Trong trường hợp nặng, nó có thể dẫn đến sốc phản vệ và đe dọa tính mạng. Nếu có tiền sử dị ứng hải sản, bạn nên tuyệt đối tránh tiếp xúc hoặc ăn tôm.

Mắc bệnh gout và tăng axit uric máu

Tôm có hàm lượng purin cao (khoảng 150-200 mg/100 g). Purin được chuyển hóa trong cơ thể để tạo ra axit uric, và nồng độ axit uric cao có thể dẫn đến các cơn đau cấp tính do gout. Những người có nồng độ axit uric cao nên kiểm soát lượng tiêu thụ hoặc hoàn toàn tránh ăn tôm.

Người bị suy thận

Tôm rất giàu protein chất lượng cao, nhưng những người có chức năng thận suy giảm sẽ có khả năng chuyển hóa protein kém hơn. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho thận và thậm chí làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Một số bệnh gan

Bệnh nhân mắc một số bệnh gan cần kiểm soát lượng protein nạp vào. Tôm rất giàu protein, có thể làm tăng gánh nặng cho gan. Đặc biệt, bệnh nhân mắc các bệnh gan nặng như xơ gan và gan nhiễm mỡ nặng cần điều chỉnh chế độ ăn uống dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Tôm ngon và bổ dưỡng nhưng một số người nên hạn chế hoặc tránh ăn để an toàn cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Người mắc bệnh cường giáp

Một số loại tôm (như tôm biển) có hàm lượng iốt cao, có thể kích thích sự tiết hormone tuyến giáp. Bệnh nhân mắc bệnh cường giáp cần kiểm soát lượng iốt hấp thụ theo chỉ định của bác sĩ để tránh tái phát bệnh.

Bệnh nhân mắc các bệnh lý đường tiêu hóa nặng

Bệnh nhân mắc các bệnh viêm dạ dày, viêm ruột, viêm túi mật… có khả năng tiêu hóa yếu, trong khi đó, hàm lượng protein và cholesterol cao trong tôm có thể gây đầy hơi, đau bụng hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng viêm nhiễm.

Cholesterol cao

Mặc dù tôm rất giàu protein chất lượng cao, nó cũng chứa nhiều cholesterol. Bệnh nhân bị tăng cholesterol máu cần kiểm soát lượng tiêu thụ các thực phẩm giàu cholesterol như tôm ở mức vừa phải để tránh ảnh hưởng đến mức lipid trong máu.

Nhóm người cần cẩn trọng khi ăn tôm

- Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: Theo Nhân dân Nhật báo, khi bắt đầu cho trẻ ăn dặm lần đầu, hãy thử thận trọng và quan sát xem có phản ứng dị ứng nào không; không nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn tôm nguyên con trực tiếp để tránh bị nghẹn.

- Phụ nữ mang thai: Trường hợp này có thể ăn lượng tôm tươi nấu chín vừa phải để bổ sung dinh dưỡng, nhưng nên tránh ăn tôm sống hoặc chưa chín kỹ để phòng ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc ký sinh trùng.

- Những người đang dùng một số loại thuốc nhất định, chẳng hạn thuốc chống đông máu, cần lưu ý tôm có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

- Giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật: Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng tôm là "thực phẩm kích hoạt" có thể ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương, vì vậy nên tránh ăn tôm trong thời gian ngắn sau phẫu thuật.