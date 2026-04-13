Ai giàu nhất Đông Nam Á?

  • Thứ hai, 13/4/2026 06:05 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Với khối tài sản 24,5 tỷ USD, tỷ phú này trở thành người giàu nhất Đông Nam Á, vượt qua những đại gia Thái Lan và Indonesia trong bảng xếp hạng Forbes.

Tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á là ai?

  • Ông Dhanin Chearavanont (Thái Lan)
  • Ông Phạm Nhật Vượng (Việt Nam)
  • Ông Prajogo Pangestu (Indonesia)

Theo bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản ước tính khoảng 24,5 tỷ USD, trở thành người dẫn đầu danh sách tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á, vượt qua nhiều doanh nhân nổi tiếng trong khu vực đến từ Indonesia, Thái Lan hay Malaysia. Ông là nhà sáng lập tập đoàn Vingroup - hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, công nghệ và ôtô điện.

Ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ bao nhiêu trong danh sách người giàu nhất thế giới?

  • 100
  • 110
  • 120

Theo bảng xếp hạng Real-Time Billionaires, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 100 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes được cập nhật liên tục dựa trên biến động giá cổ phiếu, tỷ giá và giá trị tài sản của các cá nhân trên toàn cầu. Vì vậy, thứ hạng của các tỷ phú có thể thay đổi theo từng ngày giao dịch trên thị trường tài chính.

Việt Nam hiện có bao nhiêu tỷ phú USD?

  • 5 tỷ phú
  • 6 tỷ phú
  • 8 tỷ phú
  • 10 tỷ phú

Việt Nam hiện có khoảng 8 tỷ phú USD, bao gồm: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Tùng Anh, Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng.

Quốc gia nào có số lượng tỷ phú USD nhiều nhất Đông Nam Á theo Forbes 2026?

  • Indonesia
  • Singapore
  • Thái Lan
  • Việt Nam

Đông Nam Á có nhiều tỷ phú sở hữu khối tài sản lớn và thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes. Theo thống kê của Forbes 2026, Singapore hiện có 55 tỷ phú USD - cao nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia đứng thứ 2 với khoảng 35 tỷ phú. Đứng sau đó là Malaysia và Thái Lan có số lượng tỷ phú gần như tương đương, dao động 20-25 người. Việt Nam xếp sau với 8 tỷ phú.

Ai từng giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á nhiều lần?

  • Ông Robert Kuok
  • Ông Prajogo Pangestu
  • Ông Phạm Nhật Vượng
  • Ông Low Tuck Kwong

Prajogo Pangestu là tỷ phú giàu nhất Indonesia và một trong những doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á. Ông là người sáng lập tập đoàn Barito Pacific Group, từng nhiều lần giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á nhờ cổ phần lớn trong các tập đoàn năng lượng và hóa dầu. Tuy nhiên, tài sản của ông biến động mạnh theo giá cổ phiếu, khiến thứ hạng thay đổi qua từng giai đoạn.
Ai là người giữ ngôi vị giàu nhất thế giới tính đến tháng 4/2026?

  • Elon Musk (Tesla, SpaceX)
  • Jeff Bezos (Amazon)
  • Larry Page (Alphabet/Google)

Đứng vị trí số 1 trong top 5 người giàu nhất thế giới là ông Elon Musk - CEO Tesla với khối tài sản 798,2 tỉ USD, tăng thêm 1,7 tỉ USD, tương đương 0,21% so với trước đó. Xếp thứ hai là tỉ phú Larry Page - đồng sáng lập và thành viên HĐQT Alphabet. Theo cập nhật ngày 10/4/2026, ông sở hữu khối tài sản 261,6 tỉ USD, tăng 1,1 tỉ USD, tương đương 0,42% so với trước. Dù kém Elon Musk một khoảng cách đáng kể, tỉ phú Larry Page vẫn là một trong những gương mặt tiêu biểu của giới công nghệ Mỹ.

  • Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỷ phú Thế giới là một bảng xếp hạng hàng năm của các tỷ phú giàu nhất thế giới tính bằng tài sản ròng được biên soạn và xuất bản vào tháng 3 hàng năm bởi tạp chí kinh doanh Mỹ Forbes. Tổng giá trị ròng của mỗi cá nhân trong danh sách được ước lượng và được trích dẫn bằng đô la Mỹ, dựa trên tài sản đã được ghi chép và tính nợ. Tiền bản quyền và nhà độc tài có tài sản đến từ vị trí của họ bị loại khỏi danh sách này. Danh sách này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987.

    Bạn có biết: Năm 2017, đã có 2043 người trong danh sách, gồm 76 người từ Trung Quốc và 25 người từ Hoa Kỳ; có 56 người dưới 40 tuổi và có 227 phụ nữ. Đây là lần đầu tiên danh sách vượt trên 2.000 người.

    Ra mắt: 3/1987

