Ai giàu nhất Đông Nam Á?

Theo bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản ước tính khoảng 24,5 tỷ USD , trở thành người dẫn đầu danh sách tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á, vượt qua nhiều doanh nhân nổi tiếng trong khu vực đến từ Indonesia, Thái Lan hay Malaysia. Ông là nhà sáng lập tập đoàn Vingroup - hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, công nghệ và ôtô điện.

Theo bảng xếp hạng Real-Time Billionaires, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 100 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Bảng xếp hạng Real-Time Billionaires của Forbes được cập nhật liên tục dựa trên biến động giá cổ phiếu, tỷ giá và giá trị tài sản của các cá nhân trên toàn cầu. Vì vậy, thứ hạng của các tỷ phú có thể thay đổi theo từng ngày giao dịch trên thị trường tài chính.

Việt Nam hiện có khoảng 8 tỷ phú USD, bao gồm: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Tùng Anh, Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng.

Đông Nam Á có nhiều tỷ phú sở hữu khối tài sản lớn và thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes. Theo thống kê của Forbes 2026, Singapore hiện có 55 tỷ phú USD - cao nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia đứng thứ 2 với khoảng 35 tỷ phú. Đứng sau đó là Malaysia và Thái Lan có số lượng tỷ phú gần như tương đương, dao động 20-25 người. Việt Nam xếp sau với 8 tỷ phú.

Prajogo Pangestu là tỷ phú giàu nhất Indonesia và một trong những doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á. Ông là người sáng lập tập đoàn Barito Pacific Group, từng nhiều lần giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á nhờ cổ phần lớn trong các tập đoàn năng lượng và hóa dầu. Tuy nhiên, tài sản của ông biến động mạnh theo giá cổ phiếu, khiến thứ hạng thay đổi qua từng giai đoạn.

Đứng vị trí số 1 trong top 5 người giàu nhất thế giới là ông Elon Musk - CEO Tesla với khối tài sản 798,2 tỉ USD , tăng thêm 1,7 tỉ USD , tương đương 0,21% so với trước đó. Xếp thứ hai là tỉ phú Larry Page - đồng sáng lập và thành viên HĐQT Alphabet. Theo cập nhật ngày 10/4/2026, ông sở hữu khối tài sản 261,6 tỉ USD , tăng 1,1 tỉ USD , tương đương 0,42% so với trước. Dù kém Elon Musk một khoảng cách đáng kể, tỉ phú Larry Page vẫn là một trong những gương mặt tiêu biểu của giới công nghệ Mỹ.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.