Ai đứng sau công ty quản lý đang vướng tranh chấp với Mai Phương?

Từ công ty đứng sau nhiều dự án âm nhạc của Phương Mỹ Chi và DTAP, V-MAS bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xảy ra tranh chấp hợp đồng với Hoa hậu Mai Phương.

Sau khi rời Sen Vàng, Mai Phương đầu quân cho V-MAS và phát hành album đầu tay A Beautiful Mess. Ảnh: FBNV.

Việc Hoa hậu Mai Phương và Công ty TNHH V-MAS liên tục đưa ra những tuyên bố trái ngược về hiệu lực hợp đồng, quyền lợi tài chính và nghĩa vụ của các bên trong nhiều ngày qua đã khiến cái tên V-MAS trở thành tâm điểm chú ý.

Theo tìm hiểu, V-MAS là công ty mẹ của nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ và sản xuất âm nhạc, gồm PMC Entertainment của ca sĩ Phương Mỹ Chi, DTAP Production của nhóm sản xuất DTAP và Hi Entertainment - đơn vị quản lý siêu mẫu Lan Khuê.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn quản lý ca sĩ Thu Phương, Haley và Inus - nhóm thực tập sản xuất âm nhạc do DTAP trực tiếp đào tạo.

Vốn điều lệ 5 tỷ đồng

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, V-MAS được thành lập vào tháng 10/2022 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng , hoạt động chính trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Trong cơ cấu góp vốn, ông Phan Hoàng Anh nắm 55% vốn điều lệ, tương đương 2,75 tỷ đồng ; ông Nguyễn Trần Hoàng Thịnh sở hữu 30%; ông Võ Thanh Tùng nắm 10% và bà Đỗ Lê Thị Thúy Vy sở hữu 5%.

Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, ông Phan Hoàng Anh cũng chính là người sáng lập doanh nghiệp. Ông sinh năm 1982, được giới thiệu là cựu nhà báo và nhà sản xuất với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông - giải trí. Ông từng đồng hành trong quá trình phát triển sự nghiệp của siêu mẫu Lan Khuê, đồng thời tham gia định hướng hình ảnh cho ca sĩ Erik trong giai đoạn đầu Nam tiến.

Ông Phan Hoàng Anh, nhà sáng lập V-MAS. Ảnh: V-MAS.

Dù mới thành lập từ năm 2022, V-MAS đã nhanh chóng được đông đảo khán giả biết đến khi đồng hành cùng Phương Mỹ Chi và DTAP trong dự án album Vũ trụ cò bay năm 2023.

Sang năm 2024, tên tuổi doanh nghiệp tiếp tục được nhắc đến nhiều hơn khi đứng sau hàng loạt sân khấu và dự án âm nhạc tạo tiếng vang của bộ đôi này, qua đó dần khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất và dàn dựng biểu diễn.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, sau hơn 3 năm hoạt động, V-MAS đã hợp tác với gần 60 nhãn hàng, hơn 10 chương trình âm nhạc và gần 100 nghệ sĩ.

Doanh nghiệp cho biết theo đuổi mô hình phát triển nghệ sĩ toàn diện, từ đào tạo chuyên môn, xây dựng hình tượng, sản xuất âm nhạc đến truyền thông và kết nối thương hiệu. V-MAS cũng đặt mục tiêu trở thành top 3 công ty giải trí lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam.

Tranh chấp với nghệ sĩ Mai Phương

Mối quan hệ giữa Mai Phương và V-MAS bắt đầu từ tháng 8/2024, khi Hoa hậu Miss World Vietnam 2022 rời Công ty Sen Vàng để gia nhập V-MAS với định hướng phát triển sự nghiệp ca hát. Dưới sự quản lý của doanh nghiệp, người đẹp phát hành album đầu tay A Beautiful Mess, tổ chức showcase và từng bước xây dựng hình ảnh ca sĩ.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 7, mối quan hệ giữa hai bên bất ngờ rạn nứt khi Mai Phương tuyên bố hợp đồng quản lý đã chấm dứt từ ngày 10/7 và chuyển sang hoạt động độc lập. Phía V-MAS ngay sau đó khẳng định hợp đồng vẫn còn hiệu lực, chưa được thanh lý và cho rằng người đẹp vẫn là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của công ty.

Nhóm nghệ sĩ do V-MAS quản lý. Ảnh: V-MAS.

Tối 18/7, Mai Phương lên tiếng nói rõ lý do cô quyết định rời công ty. Hoa hậu cho biết công ty không thanh toán thù lao trong gần hai năm thực hiện hợp đồng. Ngoài những khoản tạm ứng nhỏ trong 6 tháng gần đây, Mai Phương chia sẻ cô chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào.

Đồng thời, theo cô, công ty đưa các khoản đầu tư, đào tạo và sản xuất vào phần "công nợ" của nghệ sĩ.

Người đẹp cũng nói đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp đối soát doanh thu, cung cấp chứng từ liên quan và phối hợp kiểm toán độc lập nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.

Đáp lại, V-MAS khẳng định việc chưa chi trả thù lao hoàn toàn phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng.

Theo phía V-MAS, nghệ sĩ có hơn 14 tháng được đào tạo thanh nhạc, vũ đạo, luyện tập hình thể, đầu tư sản xuất album, showcase, xây dựng hình ảnh và truyền thông... Mai Phương mới chính thức ra mắt công chúng từ ngày 31/10/2025.

Trong khoảng thời gian trên, doanh nghiệp cho rằng cô hoàn toàn không tạo ra bất kỳ khoản thu nhập nào. Do đó, căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết, nghệ sĩ chưa được hưởng thù lao là phù hợp với thỏa thuận của hai bên.

Chỉ sau khi chính thức ra mắt, nghệ sĩ mới bắt đầu có show diễn thương mại đầu tiên vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, từ tháng 11/2025, theo đề xuất từ phía gia đình nghệ sĩ, công ty đã hỗ trợ một khoản chi phí tạm ứng hàng tháng, kéo dài tới khi hai bên xảy ra tranh chấp.

Công ty cũng phủ nhận việc yêu cầu Mai Phương "gánh nợ", cho biết việc đối soát chỉ nhằm xác định điểm hòa vốn của dự án và phục vụ công tác quản trị tài chính.

Đến nay, hai bên vẫn giữ nguyên quan điểm về hiệu lực hợp đồng cũng như cách xác định quyền lợi tài chính. Vụ việc hiện chưa có kết luận từ cơ quan có thẩm quyền.