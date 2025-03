Ai đang 'trừng phạt' Kim Soo Hyun?

Hiện tại, mọi thông tin liên quan bê bối của Kim Soo Hyun chưa được xác thực. Song, nam diễn viên đang sụp đổ hình tượng, lãnh chịu những hậu quả nghiêm trọng.

Nghi vấn về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron không ngừng lan rộng, làm cho vụ việc thêm phần phức tạp bởi quá nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Goldmedalist, công ty quản lý tài tử họ Kim, liên tục bác bỏ các cáo buộc, đồng thời cho biết nam diễn viên sẽ lên tiếng vào tuần tới để làm rõ vấn đề dựa trên bằng chứng thực tế.

Trong bối cảnh đó, dư luận tiếp tục chỉ trích gay gắt. Cộng đồng mạng Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đổ dồn sự chú ý vào những buổi livestream của kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero. Thậm chí, nhiều tin giả được tung lên mạng, gây nhiễu loạn.

Làn sóng tẩy chay kéo theo nhiều tin giả

Dù sự thật đằng sau những cáo buộc vẫn còn bỏ ngỏ, Kim Soo Hyun đã chịu tổn hại nghiêm trọng. Các trang mạng xã hội của nam diễn viên chìm trong biển bình luận tiêu cực, làn sóng kêu gọi loại bỏ anh khỏi các dự án phim và show truyền hình không ngừng tăng lên.

Bài đăng gần nhất trên Instagram của Kim Soo Hyun ngày 12/2 hứng chịu hơn 193.000 bình luận, phần lớn thể hiện sự phẫn nộ tột độ. Nhiều người cáo buộc anh có quan hệ với trẻ vị thành niên, trong khi số khác kêu gọi tẩy chay nam diễn viên.

Hình ảnh gần nhất Kim Soo Hyun đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: @soohyun_k216.

Trên nền tảng này, Kim Soo Hyun đã mất gần 500.000 người theo dõi, từ hơn 21 triệu xuống còn 20,6 triệu.

Trên các diễn đàn lớn của Hàn Quốc như Theqoo, Pann, hầu hết bình luận yêu cầu Kim Soo Hyun nghỉ hưu, rút khỏi showbiz ngay lập tức. Họ cho rằng nam diễn viên xứng đáng bị trừng phạt vì những điều đã làm trong quá khứ.

Theo JTBC, làn sóng phản đối mạnh mẽ còn đến từ cộng đồng fan quốc tế, những người được cho là đã hoàn toàn quay lưng với Kim Soo Hyun. Đáng chú ý, lực lượng fan hùng hậu Trung Quốc, vốn đóng góp phần lớn vào giá trị thương mại của nam diễn viên thông qua việc mua bản quyền các tác phẩm với giá "trên trời", nay đã bắt đầu lung lay.

Fancafe lớn nhất của Kim Soo Hyun tại Trung Quốc - Kim Soo Hyun Bar - đăng hàng loạt bài viết công kích, chỉ trích thậm tệ nam diễn viên, thậm chí sử dụng từ ngữ nặng nề. Họ không ngần ngại "đào" lại các phát ngôn, hình ảnh gây tranh cãi trong quá khứ và chế ảnh theo hướng tiêu cực.

Từ không gian tràn ngập lời chúc mừng sinh nhật Kim Soo Hyun mỗi năm, fan Trung Quốc tuyên bố sẽ biến nơi này thành "không gian tưởng niệm Kim Sae Ron".

Một tài khoản fan quốc tế khác của Kim Soo Hyun với 430.000 lượt theo dõi cũng đã đóng cửa.

Giữa tâm bão scandal, hàng loạt tin giả cũng xuất hiện, lan truyền mạnh mẽ nhất phải kể đến lời đồn tài tử Won Bin đứng ra trả khoản nợ 700 triệu won cho Kim Sae Ron.

Tin đồn này xuất phát từ bình luận của dân mạng dưới các buổi livestream của kênh YouTube Viện Garosero. Tuy nhiên, các cơ quan truyền thông uy tín đã kiểm chứng và khẳng định chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy Won Bin thực sự can thiệp vào khoản nợ của cố diễn viên.

Tin đồn "Won Bin trả nợ" sau đó bị trộn lẫn với các thông tin khác trong vụ tranh cãi, như cáo buộc về mối quan hệ bí mật giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron, cùng áp lực tài chính liên quan đến khoản nợ 700 triệu won... Điều này gây ra tình trạng nhiễu loạn thông tin.

Sụp đổ hình ảnh dù thông tin chưa xác thực

Trong khi truyền thông và công chúng Hàn Quốc đang bị cuốn vào những tiết lộ sốc từ kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero hay Dispatch, cũng có một số bài viết phản ánh việc Kim Soo Hyun đang bị dư luận nhấn chìm theo cách tương tự như Kim Sae Ron và nhiều ngôi sao khác. Bài viết trên trang Oh My News cho rằng các cơ quan truyền thông chính thống đã trích dẫn, thậm chí "ăn theo" một cách thiếu kiểm chứng nội dung từ Viện nghiên cứu Garosero.

Dữ liệu từ hệ thống phân tích báo chí Big Kinds cho thấy từ ngày 11/3 đến 13/3, đã có 283 bài báo về Kim Soo Hyun và 314 bài về Kim Sae Ron . Nội dung các bài viết này tập trung khai thác khía cạnh tiêu cực xoay quanh Kim Soo Hyun, như việc anh không tham gia ghi hình chương trình giải trí, các nhãn hàng đồng loạt gỡ bỏ hình ảnh, người hâm mộ quay lưng...

Nhiều bài viết còn nặng sắc thái ám chỉ, quy trách nhiệm cho Kim Soo Hyun về sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron. Mọi động thái của nam diễn viên đều bị theo dõi sát sao và đưa tin dồn dập.

Tình trạng này gợi nhớ cách truyền thông xứ kim chi từng khai thác triệt để những video "câu view" trên mạng như của Garosero. Hậu quả là tổn thương sâu sắc mà Kim Sae Ron phải gánh chịu sau vụ lái xe say rượu. Oh My News nhận định: "Tưởng chừng họ đã rút ra bài học sau sự việc đau lòng của Kim Sae Ron, nhưng giờ đây, họ lại 'tái sản xuất' kịch bản cũ, chỉ thay đổi nhân vật chính thành Kim Soo Hyun".

Kim Soo Hyun đang bị truyền thông Hàn chỉ trích. Ảnh: Sports Khan.

Không loại trừ khả năng chủ kênh Garosero đã tiếp cận được thông tin từ gia đình Kim Sae Ron. Hình ảnh chụp chung, thư từ, tin nhắn trao đổi được cho là giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron (thời điểm Kim Soo Hyun còn trong quân ngũ) chứa đựng chi tiết cụ thể. Thêm vào đó, các bài phỏng vấn người được giới thiệu là dì của Kim Sae Ron (thực tế là người quen của mẹ cô) liên tục xuất hiện, nhấn mạnh mối quan hệ tình cảm giữa hai diễn viên. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Oh My News, chính gia đình tang quyến cũng đang cảm thấy bối rối và mệt mỏi trước làn sóng thông tin này.

Ông Kwon Young Chan, người đứng đầu Hiệp hội Phòng chống tự tử nghệ sĩ Hàn Quốc, đang hỗ trợ gia đình Kim Sae Ron sau tang lễ, chia sẻ: "Tôi cảm thấy bối rối trước hướng đi của nhiều bài báo hiện tại. Gia đình không hề mong muốn loạt bài viết này dẫn đến sự phẫn nộ hướng vào cá nhân Kim Soo Hyun. Điều duy nhất họ tha thiết là không muốn có thêm một Kim Sae Ron thứ hai nào khác trở thành nạn nhân của những 'kền kền mạng'".

Tính đến ngày 13/3, trên trang web thỉnh nguyện quốc gia, một bản kiến nghị yêu cầu Quốc hội có biện pháp chế tài mạnh mẽ đối với các kênh YouTube của phóng viên giải trí, nhằm ngăn chặn tổn hại tinh thần dẫn đến tự tử ở nghệ sĩ, đã thu hút khoảng 42.000 chữ ký ủng hộ.

Một chuyên gia trong lĩnh vực quảng bá hình ảnh nghệ sĩ với gần 30 năm kinh nghiệm phát biểu trên Oh My News: "Tôi không biết đến bao giờ những bài báo chỉ nghe một phía, không kiểm duyệt, không xác nhận sự thật, cứ thế tuôn ra như thật mới chấm dứt. Những bài báo hay nội dung YouTube kích thích tâm lý đám đông quá khích như thế này, tôi không nghĩ sẽ dừng lại sau vụ Kim Soo Hyun. Dù cá nhân anh ấy có thể bị chỉ trích về mặt đạo đức hay trách nhiệm, nhưng truyền thông làm vậy thì chúng ta được gì?".

Ngày 13/3, Yukaris - fancafe lớn nhất của nam diễn viên - thông báo sẽ luôn đồng hành cùng Kim Soo Hyun. Nhưng sự im lặng nhiều ngày của Kim Soo Hyun dường như càng khiến bê bối thêm trầm trọng khi loạt nhãn hàng có động thái dứt khoát, xóa bỏ hình ảnh hoặc dừng hợp tác. Cho đến khi anh lên tiếng chính thức, hình tượng Kim Soo Hyun đang sụp đổ.