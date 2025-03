Ai đang thống trị ngành công nghiệp sách nói trị giá hơn 8 tỷ USD?

Sách nói là thị trường trị giá hơn 8,15 tỷ USD năm 2024, dự kiến đạt hơn 53 tỷ USD vào 2032. Thị trường có sự tham gia của các ông lớn trong lĩnh vực xuất bản và âm thanh.

Sách nói đang bùng nổ, Spotify đã tham gia cuộc chơi. Ảnh: Newyorktimes.

Sự tiện lợi của sách nói đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển vượt bậc trong một thập kỷ qua. Dù là sử dụng ở nhà, khi tập thể dục, lái xe hay làm việc nhà, sách nói đã nâng cao trải nghiệm hàng ngày của người dùng.

Theo Straits Research, sách nói là thị trường trị giá hơn 8,15 tỷ USD năm 2024, dự kiến đạt hơn 53 tỷ USD vào 2032. Phân tích từ Hiệp hội các Nhà xuất bản sách nói (APA), thị trường sách nói tại Mỹ liên tục tăng trưởng. Giám đốc điều hành APA, Michele Cobb nhận định: "Chúng ta đang sống trong thời kỳ đầy sôi động của ngành công nghiệp âm thanh. Ngày càng có nhiều người tiếp cận với định dạng này thông qua các nhà bán lẻ và thư viện trực tuyến".

Từ những bản thử nghiệm âm thanh đầu tiên vào thập niên 1930, sách nói đã có bước tiến dài. Sự phát triển này không thể thực hiện được nếu không có đóng góp to lớn từ các nhà xuất bản tiên phong và những đơn vị không ngừng đổi mới để mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời nhất. Hãy cùng khám phá những cái tên hàng đầu đang định hình tương lai của ngành công nghiệp sách nói.

Simon & Schuster Audio: Bước tiến với sách nói nguyên bản

Simon & Schuster Audio, một trong những nhà sản xuất sách nói lâu đời nhất tại Mỹ, đang phát triển mạnh mảng nội dung gốc với những sản phẩm chỉ phát hành ở định dạng âm thanh. Đơn vị này đã ra mắt nhiều sách nói đáng chú ý như The Honeymoon Crashers của Christina Lauren với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Jessica Marie Garcia và Harry Shum Jr., One of Our Own của Lucinda Berry và New Nigeria County của Clare Brown.

Đặc biệt, Meditations for Black Men của Jor-El Caraballo mang đến một chương trình thiền định giúp người nghe tìm được sự cân bằng giữa tinh thần và thể chất, thể hiện sự đa dạng trong nội dung sách nói, vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống của tiểu thuyết và sách phi hư cấu.

Hachette Audio: Đưa tác phẩm văn học đến với công chúng

Hachette Audio nổi tiếng với việc hợp tác cùng những tác giả đình đám như James Patterson, Malcolm Gladwell và Malala Yousafzai để tạo ra những tác phẩm sách nói chất lượng cao. Theo Ana Maria Allessi, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc xuất bản của Hachette Audio, doanh số tác phẩm sách nói từ nhiều năm trước vẫn tiếp tục tăng mạnh, cho thấy nhu cầu nghe sách chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Với chiến lược tập trung vào chất lượng âm thanh và diễn xuất, Hachette Audio đã thành công trong việc chuyển hóa những trang sách thành trải nghiệm âm thanh sống động, giúp tác phẩm văn học tiếp cận được nhiều đối tượng hơn, đặc biệt là những người không có thời gian đọc sách truyền thống.

Penguin Random House Audio: Ông lớn tiên phong trong ngành sách nói

Penguin Random House (PRH) Audio là một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành xuất bản sách nói, với hơn 2.000 đầu sách mới mỗi năm và danh mục gần 20.000 tựa sách. Công ty sở hữu nhiều thương hiệu uy tín như Random House Audio, Penguin Audio, Reading Library và Books on Tape - được thành lập từ thập niên 1970, tiên phong trong phổ biến sách nói đầy đủ nội dung.

Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Amanda D'Acierno, PRH Audio đã trở thành một trong những bộ phận thành công nhất của tập đoàn. Đội ngũ công ty sở hữu 14 phòng thu nội bộ tại New York và Los Angeles, thu âm hàng nghìn giờ nội dung mỗi năm với hơn 12 ngôn ngữ khác nhau.

Dan Zitt, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách sản xuất nội dung với 28 năm kinh nghiệm, đã sản xuất hơn 2.000 bản thu, hợp tác với nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Bill Clinton, Barack Obama, nghệ sĩ Bono và nhóm nhạc Beastie Boys. Năm 2024, công ty đoạt nhiều giải thưởng lớn, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực chất lượng và sáng tạo với tổng cộng 19 giải Grammy, 111 giải Audie và 28 giải Odyssey.

Ingram Content Group - Gã khổng lồ trong ngành phát hành sách

Với hơn 50 năm hoạt động, Ingram Content Group đã trở thành một trong những đơn vị phân phối sách hàng đầu thế giới. Năm 2023, doanh thu toàn cầu của Ingram tăng hơn 90% và liên tục tăng trưởng ở mức hai con số.

CoreSource - nền tảng quản lý và phân phối sách điện tử, sách nói của Ingram - đã giúp hơn 100.000 nhà xuất bản độc lập tiếp cận 450 kênh phân phối toàn cầu. Riêng trong năm 2023, nền tảng này đã được bổ sung gần hai triệu tài nguyên mới và thực hiện thành công hơn 800 triệu lượt phân phối.

Theo Gilles Dana, Chủ tịch G&D Media, "Ingram có hệ thống lưu trữ và phân phối tốt nhất trong ngành." Không chỉ giúp phân phối sách nói đến nhiều nền tảng, CoreSource còn hỗ trợ truyền tải siêu dữ liệu và tích hợp với Lightning Source - dịch vụ in theo yêu cầu giúp các nhà xuất bản giảm chi phí in ấn và mở rộng thị trường.

Macmillan Audio: Nâng tầm trải nghiệm và đa dạng hóa giọng đọc

Macmillan Audio, được vinh danh là "Nhà xuất bản Sách nói của năm 2023" tại Giải thưởng Xuất sắc Quốc tế của Hội chợ Sách London, là đơn vị tiên phong trong việc đa dạng hóa trải nghiệm sách nói. Nhà xuất bản này đã tổ chức các hội thảo đào tạo giọng đọc cho người từ các cộng đồng ít được đại diện trong lĩnh vực nghệ thuật.

Những chương trình này mang đến kỹ năng thực tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người tham gia. Tính đến nay, hơn 20 người đọc sách đã được Macmillan Audio phát hiện và tuyển chọn thông qua chương trình này, góp phần tạo nên sự phong phú trong trải nghiệm nghe của người dùng.

Spotify: Mở rộng không gian sách nói trên nền tảng số

Từ một nền tảng phát nhạc trực tuyến, Spotify đã mở rộng sang lĩnh vực sách nói năm 2022 và mua lại công ty sản xuất sách nói Findaway, cho phép người dùng tự tạo, phân phối và kiếm tiền từ sách nói của chính mình.

Spotify cung cấp sách nói qua các gói Premium với 15 giờ nghe mỗi tháng cho người dùng tại Mỹ, Anh, Ireland, Canada, Australia và New Zealand. Danh mục sách nói của Spotify vô cùng phong phú, từ các tác phẩm kinh điển đến những đầu sách mới như Signal to Noise của Silvia Moreno-Garcia và Cheaper, Faster, Better: How We’ll Win the Climate War của Tom Steyer.

Nhìn lại hành trình phát triển của các nhà xuất bản tiên phong, chúng ta thấy rõ xu hướng hội tụ giữa công nghệ và nội dung chất lượng cao đang định hình tương lai của ngành công nghiệp sách nói. Với tốc độ tăng trưởng hai con số liên tục trong hơn một thập kỷ qua, sự xuất hiện của các nền tảng số và mô hình thuê bao hàng tháng, cùng với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cải thiện chất lượng âm thanh, ngành sách nói đang chứng minh đây không chỉ là xu hướng nhất thời mà là phương thức tiêu thụ nội dung bền vững trong tương lai.