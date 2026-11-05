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Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phận thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

Công nghệ Tri thức công nghệ

AI bất ngờ chỉ ra người tạo Bitcoin

  • Thứ năm, 5/11/2026 06:10 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Một cái tên không quá nổi bật trong danh sách "ứng cử viên Satoshi", bị tác giả bỏ qua một thời gian dài, bất ngờ được AI xác định có khả năng là cha đẻ Bitcoin.

Một buổi sáng vài tháng sau, tôi tỉnh giấc vì một chuỗi tin nhắn của Florian gửi qua Signal.

Tin đầu tiên viết: "Đã ba ngày liên tục nghiên cứu Nakamoto", trong khi chúng tôi đã gián đoạn liên lạc suốt mấy tuần liền. Rõ ràng, Florian đã nảy sinh nỗi ám ảnh riêng với câu đố này. Ông và Jean-Baptiste gần đây đã tập trung vào khả năng "đồng tác giả", Florian viết.

Họ cho rằng đây là một lời giải thích hợp lý hơn cho sự thành công của Nakamoto trong việc lẩn tránh bị phát hiện về mặt ngôn ngữ so với ý tưởng rằng ông ta có thể đã thay đổi văn phong của mình, xét đến các công cụ có sẵn trong những năm đầu của Bitcoin, khi ChatGPT vẫn còn hơn một thập niên nữa mới ra đời.

Florian nghĩ sự hợp tác này có thể hoạt động theo một trong hai cách: hai hoặc nhiều người đã thay phiên nhau viết thường xuyên, hoặc các thành viên trong nhóm đã viết lại bài của nhau trước khi đăng bất cứ điều gì.

Sau đó, Florian hỏi tôi về một ứng cử viên mà tôi bỏ qua một thời gian trước, người thường xuyên đăng bài trên Metzdowd có tên Travis Hassloch. Hassloch là một cái tên đã xuất hiện trong kết quả từ công cụ Satoshitizer nghiệp dư của tôi vì có chung một số từ vựng khác thường với Nakamoto, và điều đó đã dẫn đến, khi tôi tìm kiếm nó cùng với "Bitcoin", một bình luận trên một bài đăng blog của Ars Technica: "Người tạo ra Bitcoin là Travis Hassloch".

Không có bối cảnh, không có cách nào để liên hệ với người viết bình luận (Dimitrios4615), và không có bằng chứng rõ ràng nào liên kết Hassloch với Nakamoto, thậm chí là Bitcoin, nên tôi đã không dành nhiều thời gian hơn cho ông ta với tư cách là một ứng cử viên. Florian cũng loại bỏ Hassloch, bởi trong những nỗ lực ban đầu khi sử dụng các mẫu dữ liệu nghiệp dư của tôi, Hassloch không có sự tương đồng cao.

Nhưng kể từ đó, Florian và Jean-Baptiste đã tự mình làm sạch dữ liệu, loại bỏ yếu tố gây nhiễu như các phương trình toán học và địa chỉ email, dễ che lấp tín hiệu văn phong. Và giờ đây Hassloch đang chú ý hơn nhiều. "Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy phấn khích đến vậy về một manh mối trong vụ này", Florian viết.

"Hiện tại chưa chắc chắn chút nào, nhưng ông ta là người đầu tiên thực sự được AI của chúng tôi phân loại là có khả năng là Nakamoto chứ không phải là gần giống Nakamoto".

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật - Alphabooks

NXB Công Thương - Alphabooks

người tạo ra Bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Satoshi Bitcoin danh tính Satoshi

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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