AI bất ngờ chỉ ra người tạo Bitcoin

Một cái tên không quá nổi bật trong danh sách "ứng cử viên Satoshi", bị tác giả bỏ qua một thời gian dài, bất ngờ được AI xác định có khả năng là cha đẻ Bitcoin.

Một buổi sáng vài tháng sau, tôi tỉnh giấc vì một chuỗi tin nhắn của Florian gửi qua Signal.

Tin đầu tiên viết: "Đã ba ngày liên tục nghiên cứu Nakamoto", trong khi chúng tôi đã gián đoạn liên lạc suốt mấy tuần liền. Rõ ràng, Florian đã nảy sinh nỗi ám ảnh riêng với câu đố này. Ông và Jean-Baptiste gần đây đã tập trung vào khả năng "đồng tác giả", Florian viết.

Họ cho rằng đây là một lời giải thích hợp lý hơn cho sự thành công của Nakamoto trong việc lẩn tránh bị phát hiện về mặt ngôn ngữ so với ý tưởng rằng ông ta có thể đã thay đổi văn phong của mình, xét đến các công cụ có sẵn trong những năm đầu của Bitcoin, khi ChatGPT vẫn còn hơn một thập niên nữa mới ra đời.

Florian nghĩ sự hợp tác này có thể hoạt động theo một trong hai cách: hai hoặc nhiều người đã thay phiên nhau viết thường xuyên, hoặc các thành viên trong nhóm đã viết lại bài của nhau trước khi đăng bất cứ điều gì.

Sau đó, Florian hỏi tôi về một ứng cử viên mà tôi bỏ qua một thời gian trước, người thường xuyên đăng bài trên Metzdowd có tên Travis Hassloch. Hassloch là một cái tên đã xuất hiện trong kết quả từ công cụ Satoshitizer nghiệp dư của tôi vì có chung một số từ vựng khác thường với Nakamoto, và điều đó đã dẫn đến, khi tôi tìm kiếm nó cùng với "Bitcoin", một bình luận trên một bài đăng blog của Ars Technica: "Người tạo ra Bitcoin là Travis Hassloch".

Không có bối cảnh, không có cách nào để liên hệ với người viết bình luận (Dimitrios4615), và không có bằng chứng rõ ràng nào liên kết Hassloch với Nakamoto, thậm chí là Bitcoin, nên tôi đã không dành nhiều thời gian hơn cho ông ta với tư cách là một ứng cử viên. Florian cũng loại bỏ Hassloch, bởi trong những nỗ lực ban đầu khi sử dụng các mẫu dữ liệu nghiệp dư của tôi, Hassloch không có sự tương đồng cao.

Nhưng kể từ đó, Florian và Jean-Baptiste đã tự mình làm sạch dữ liệu, loại bỏ yếu tố gây nhiễu như các phương trình toán học và địa chỉ email, dễ che lấp tín hiệu văn phong. Và giờ đây Hassloch đang chú ý hơn nhiều. "Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy phấn khích đến vậy về một manh mối trong vụ này", Florian viết.

"Hiện tại chưa chắc chắn chút nào, nhưng ông ta là người đầu tiên thực sự được AI của chúng tôi phân loại là có khả năng là Nakamoto chứ không phải là gần giống Nakamoto".