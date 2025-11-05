aespa sẽ mang 'thế giới ảo' nào đến khuấy đảo sân khấu 8Wonder?

Trên hành trình chinh phục bản đồ âm nhạc châu Á, aespa không chỉ xác lập hàng loạt kỷ lục mà còn tiên phong mang đến một khái niệm “vũ trụ ảo” độc đáo trong Kpop.

Tham gia đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 ngày 6/12 tới ở Việt Nam, nhóm nhạc nữ nhà SM Entertainment hứa hẹn tiếp tục khiến khán giả choáng ngợp với thế giới âm nhạc giao thoa giữa thực và ảo.

Khuấy động bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và khu vực

Ngay khi phát hành vào tháng 5/2023, EP thứ ba mang tên My World bán ra tới 1,37 triệu bản chỉ trong ngày đầu tiên, phá kỷ lục về doanh số ngày đầu của album nhóm nhạc nữ Kpop. 1 năm sau, aespa trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên trong lịch sử có 4 album liên tiếp vượt mốc 1 triệu bản ngay tuần đầu tiên phát hành. Thành tích này bao gồm các EP và album Girls, My World, Drama, Armageddon, khẳng định tầm ảnh hưởng, chất lượng âm nhạc cũng như sự ủng hộ của cộng đồng người hâm mộ.

Không chỉ gói gọn trong phạm vi Hàn Quốc, aespa còn vươn tầm ảnh hưởng khắp châu Á. Đĩa đơn Hot Mess của aespa đã ra mắt ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard Japan Hot 100, đánh dấu lần đầu tiên nhóm lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng này. Trong khi đó, ca khúc Spicy từ EP My World cũng tạo dấu ấn toàn cầu khi ra mắt ở hạng 160 trên Billboard Global 200 và nhanh chóng leo lên hạng 70 ở tuần kế tiếp. Những con số này cho thấy âm nhạc của aespa được đón nhận nồng nhiệt vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc.

aespa không mất nhiều thời gian để gây dấu ấn bởi phong cách khác lạ.

Đi kèm sức ảnh hưởng to lớn từ loạt hit đình đám, tài năng của aespa còn được ghi nhận bằng những giải thưởng danh giá. Năm 2021, một năm sau khi thành lập, aespa được vinh danh là Nghệ sĩ mới của năm, hạng mục âm nhạc tại Asia Artist Awards. Nhóm cũng nhiều lần giành giải Daesang - cấp độ cao nhất của các giải thưởng tại Hàn Quốc, tiêu biểu như danh hiệu Sân khấu của năm tại Asia Artist Awards 2021, Bài hát của năm tại Korean Music Awards 2022 cho hit Next Level, Album của năm cho Armageddon và My World tại Golden Disc Awards…

Trên bình diện quốc tế, aespa được Tạp chí Time bình chọn vào danh sách Next Generation Leaders 2022, trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên làm được điều này. Chưa dừng lại ở đó, aespa cũng được vinh danh là Nhóm nhạc của năm 2025 tại sự kiện Billboard Women in Music, khẳng định vị thế nhóm nữ tiêu biểu của thế hệ Kpop mới trên toàn cầu.

Hàng loạt giải thưởng giành được là minh chứng cho tài năng của aespa.

Concept âm nhạc độc đáo

Ngay từ khi ra mắt, aespa đã tạo dấu ấn khác biệt nhờ concept nhóm nhạc kết hợp giữa nghệ sĩ thực và thành viên ảo. Trong “vũ trụ” của aespa, bốn cô gái Karina, Giselle, Winter, Ningning song hành cùng bốn avatar ảo - những bản thể kỹ thuật số được thiết kế giống hệt các thành viên ngoài đời. Tất cả cùng tồn tại trong thế giới ảo Kwangya mà SM Entertainment xây dựng.

aespa chính là nhóm nhạc Kpop đầu tiên đưa concept metaverse và avatar vào mô hình nhóm nhạc, một bước đi tiên phong kết hợp giữa nghệ sĩ thực và công nghệ trong âm nhạc. Mô hình “nhóm nhạc metaverse” táo bạo này giúp aespa nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng và tạo nên bản sắc riêng ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Không những khác biệt về ý tưởng, nhóm còn định hình phong cách âm nhạc và hình ảnh độc đáo. Trong khi nhiều nhóm nữ thế hệ mới theo đuổi hình tượng dễ thương hoặc nổi loạn, aespa lại đi ngược số đông với phong thái lạnh lùng, bí ẩn và đậm chất công nghệ. Nhóm không chỉ tập trung vào giai điệu bắt tai mà còn chú trọng xây dựng trải nghiệm đa giác quan cho khán giả - nơi âm nhạc, hình ảnh và công nghệ hòa quyện để truyền tải cùng một câu chuyện.

Từ MV đến sân khấu, aespa đều lồng ghép yếu tố tương lai, khoa học viễn tưởng. Ví dụ, Next Level biến các thành viên thành những nhân vật ảo, Savage đưa cả nhóm vào thế giới Kwangya chiến đấu với Black Mamba, Armageddon cũng khẳng định chất cyberpunk tiên phong của aespa. Chính định hướng khác biệt này đã giúp aespa tạo nên một “vũ trụ” âm nhạc riêng, hoàn toàn khác biệt ở Hàn Quốc.

aespa tiên phong kết hợp giữa nghệ sĩ thực và nghệ sĩ ảo.

Với những thành công đã gặt hái, sự xuất hiện của aespa tại đại nhạc hội 8Wonder Winter 2025 được kỳ vọng đem đến những trải nghiệm độc đáo chưa từng có cho khán giả. Đây được coi là sân khấu âm nhạc đỉnh cao khép lại năm 2025, nơi aespa sẽ mở ra cánh cửa đến thế giới âm nhạc giao thoa giữa thực và ảo cho người hâm mộ Việt Nam.

Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC) hứa hẹn bùng nổ với âm nhạc sôi động kết hợp hiệu ứng thị giác mãn nhãn. Sự xuất hiện của aespa tại 8Wonder - sự kiện do Tập đoàn Vingroup tổ chức thể hiện tầm nhìn tiên phong của 8Wonder trong việc mang trải nghiệm metaverse - xu hướng kết hợp sân khấu thực và không gian ảo - đến gần hơn với khán giả Việt. Đây sẽ là đêm nhạc đáng nhớ, nơi khán giả được thưởng thức một trải nghiệm có một không hai cùng nhóm nhạc nhà SM.