Aeon mở trung tâm bách hóa tổng hợp tại TP.HCM

Tổng giám đốc Aeon Việt Nam cho biết đơn vị này luôn tìm kiếm đối tác là các nhà phát triển bất động sản để mở thêm trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị.

Aeon Tạ Quang Bửu nằm trong TTTM Parc Mall. Ảnh: Aeon.

Ngày 26/9, Aeon Việt Nam chính thức khai trương trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon Tạ Quang Bửu tại quận 8, TP.HCM. Siêu thị nằm trong trung tâm thương mại (TTTM) Parc Mall của chủ đầu tư Vạn Thái Land.

Ông Furusawa Yasuyuki - Thành viên Ban giám đốc điều hành, Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) phụ trách thị trường Việt Nam, kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam cho biết mô hình mới của Aeon Tạ Quang Bửu nằm trong chiến lược mở rộng, đa dạng hóa mô hình kinh doanh của tập đoàn để đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam.

Trước đó, Aeon đã từng cho ra mắt các trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị nằm trong TTTM của các đối tác hoặc các tòa nhà thuộc khu dân cư và nội đô thành phố như Aeon The Nine (Hà Nội), Aeon New City (Bình Dương), Aeon Nguyễn Văn Linh (TP.HCM).

Ông Furusawa Yasuyuki cho biết trong hơn 10 năm phát triển, Aeon Việt Nam luôn tìm kiếm các đối tác để mở rộng và gia tăng các "điểm chạm" với khách hàng. Tuy nhiên chỉ những năm gần đây, đơn vị này mới gặp được những đơn vị phát triển bất động sản bán lẻ phù hợp với yêu cầu.

Lãnh đạo Aeon Việt Nam cho biết việc giá thuê mặt bằng tại các trung tâm thương mại ngày càng tăng cao cũng là một rào cản để phát triển mô hình này. Do đó, Aeon cần nỗ lực tìm các địa điểm phù hợp trong khả năng.

"Các trung tâm mua sắm với sự có mặt của Aeon đều thu hút rất đông lượng khách hàng đến mua sắm, không chỉ ở hệ thống của chúng tôi mà còn ở các thương hiệu khác tại đây. Đây là một điểm tích cực nên tôi mong là các nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam có thể cân nhắc một mức giá thuê phù hợp cùng hợp tác mà các bên đều có lợi", ông Furusawa Yasuyuki nói thêm.

Vị lãnh đạo cho biết trong 8 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh của Aeon tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vị này vẫn chưa hoàn toàn lạc quan về tình hình kinh doanh cuối năm trong bối cảnh giá cả có xu hướng tăng và người dân vẫn thắt chặt chi tiêu.

Trong tầm nhìn dài hạn, Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai bên cạnh Nhật Bản trong chiến lược của Tập đoàn Aeon.