AEON Mall xin lỗi, khách hàng bị soát đồ lên tiếng

Người phụ nữ mong muốn khép lại vụ việc và cho biết không cần bồi thường, điều quan trọng nhất là được khẳng định bản thân trong sạch.

Sáng 10/6, tài khoản của người phụ nữ từng phản ánh bị trộm cắp tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội) đã đăng tải bài viết mới, cho biết sự việc đã được giải quyết sau khi đại diện doanh nghiệp trực tiếp đến nhà xin lỗi.

Cụ thể, người này chia sẻ, chiều 9/6, ban lãnh đạo AEON gồm giám đốc bán lẻ, giám đốc vùng, giám đốc chuỗi siêu thị AEON tại Việt Nam và trưởng phòng an ninh quản lý trực tiếp nhân viên liên quan đã đến gặp gia đình để gửi lời xin lỗi.

Gia đình người phụ nữ cũng được xem lại camera giám sát tại bãi gửi xe trong ngày xảy ra sự việc. Theo người này, phía doanh nghiệp đã thừa nhận sai sót, đồng thời cam kết rà soát và chấn chỉnh nghiệp vụ của nhân viên trên toàn hệ thống.

"Tôi đăng bài vì mong nhận được lời xin lỗi tới 3 mẹ con và được khẳng định trước mặt các con rằng mình trong sạch, không có bất kỳ hành vi trộm cắp hay gian dối nào. Đó là điều quan trọng nhất với tôi", người này viết.

Hình ảnh nhân viên siêu thị yêu cầu soát đồ của khách hàng. Ảnh cắt từ clip.

Người này cho biết không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào và cũng không mong muốn đưa vụ việc ra kiện tụng. Theo chia sẻ, nhân viên an ninh xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã bày tỏ mong muốn được gặp trực tiếp để xin lỗi, tuy nhiên chị từ chối cuộc gặp này.

"Hôm qua bạn đeo kính cũng có mong muốn được gặp trực tiếp xin lỗi nhưng tôi không muốn gặp lại bạn nên chỉ có ban lãnh đạo của AEON tới nhà tôi", bài đăng nêu.

Người phụ nữ cũng cho biết theo thông tin được phía doanh nghiệp chia sẻ, nhân viên này đã bị đình chỉ công tác và đang làm việc với cơ quan chức năng. Đồng thời, chị bày tỏ mong muốn dư luận nhìn nhận sự việc một cách khách quan, không đánh đồng hành vi của một cá nhân với toàn bộ hệ thống doanh nghiệp.

Trước đó, tối 9/6, fanpage AEON Mall Long Biên đăng tải thông báo cập nhật về vụ việc khách hàng phản ánh bị giữ lại kiểm tra đồ dù đã thanh toán đầy đủ hàng hóa.

Theo nội dung thông báo, đại diện trung tâm thương mại đã chủ động gặp gỡ khách hàng vào chiều cùng ngày để lắng nghe phản hồi và trực tiếp xin lỗi. Doanh nghiệp thừa nhận đã có "nhận định không chính xác" về sản phẩm của khách hàng, đồng thời xác nhận người này đã thanh toán đầy đủ toàn bộ hàng hóa đã mua tại trung tâm thương mại.

AEON Mall cho biết sự việc xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo, giám sát cũng như cách xử lý tình huống chưa phù hợp của nhân viên. Doanh nghiệp khẳng định khách hàng và gia đình đã tiếp nhận lời xin lỗi, đồng thời đồng ý với phương án khắc phục được đề xuất.

Tuy nhiên, thông báo này chưa đề cập đến trách nhiệm và tình trạng hiện tại của nhân viên an ninh trực tiếp tham gia vụ việc. Điều này khiến bài đăng nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội với nhiều ý kiến yêu cầu doanh nghiệp làm rõ biện pháp xử lý cá nhân liên quan.

Vụ việc bắt nguồn từ bài đăng ngày 7/6 của một khách hàng, phản ánh việc bị nhân viên bảo vệ giữ lại để kiểm tra với nghi vấn trộm cắp và chưa thanh toán hàng hóa. Người này khẳng định đã hoàn tất thanh toán, đồng thời cho rằng cách xử lý của nhân viên khiến bản thân và gia đình chịu áp lực tâm lý.

Sau quá trình rà soát nội bộ, AEON Mall xác nhận khách hàng đã thanh toán đầy đủ các sản phẩm và chính thức gửi lời xin lỗi công khai. Dù vậy, những tranh luận liên quan đến chất lượng dịch vụ, kỹ năng ứng xử và trách nhiệm của lực lượng an ninh vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sáng 9/6, Công an phường Long Biên (Hà Nội) cho biết đã mời người phụ nữ cùng những người liên quan đến làm việc, đồng thời tiếp tục thu thập thông tin và rà soát camera để xác minh vụ việc.