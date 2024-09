ACB 'khai tử' toàn bộ giao dịch thẻ từ

Ngân hàng Á Châu (ACB) thông báo ngừng giao dịch trên toàn bộ thẻ từ (thẻ quốc tế và nội địa) từ ngày 4/9.

ACB đã chính thức "khai tử" các loại thẻ từ. Ảnh: T.L.

Thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc chuyển đổi thẻ công nghệ từ sang thẻ công nghệ chip contactless nhằm chống lại các trường hợp gian lận trên thẻ từ và bảo đảm an toàn trong giao dịch, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo đã ngừng giao dịch trên toàn bộ thẻ từ (quốc tế và nội địa) từ ngày 4/9.

Theo đó, khách hàng có nhu cầu chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip của ACB cần mang căn cước/căn cước công dân đến chi nhánh/phòng giao dịch ACB gần nhất để làm thủ tục hủy thẻ từ và cấp mới thẻ chip miễn phí.

ACB lưu ý rằng ngân hàng sẽ không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin hoặc hình ảnh của thẻ, giấy tờ tùy thân qua tin nhắn (SMS), Zalo, hoặc Email để thực hiện việc hủy thẻ hoặc các nghiệp vụ thẻ khác. Do đó, khách hàng không nên cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào qua các phương tiện này.

Hiện nay, thẻ ngân hàng nội địa đang tồn tại dưới 2 loại song song gồm thẻ từ và thẻ có gắn chip. Thẻ từ là loại thẻ lưu hành phổ biến từ trước đến nay. Loại thẻ này có chứa dải băng từ trên mặt sau, dữ liệu được lưu cố định trên dải từ và chỉ được mã hóa một lần, do đó dễ bị sao chép, kém an toàn và bảo mật hơn so với thẻ chip.

Trong khi đó, thẻ có gắn chip xuất hiện sau tại Việt Nam và có tính bảo mật tốt hơn. Loại thẻ này có gắn một vi mạch trên bề mặt thẻ, hoạt động như một chiếc máy tính thu nhỏ. Thông tin trên thẻ khó có khả năng sao chép hơn so với thẻ từ.

Việc áp dụng thẻ chip được ngành ngân hàng kỳ vọng giúp hạn chế rủi ro liên quan tới sao chép thông tin thẻ dẫn tới tình trạng chủ thẻ mất tiền oan. Thẻ này cũng có khả năng lưu trữ thông tin lớn, giúp Việt Nam ứng dụng vào các lĩnh vực khác như thanh toán trong bảo hiểm, giao thông, thanh toán các dịch vụ công như ở một số nước phát triển.

Từ năm 2019, NHNN đã ban hành Bộ tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) về thẻ chip nội địa, đồng thời ban hành Lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip để tăng cường an toàn cho hoạt động thanh toán thẻ.

Đến năm 2021, các ngân hàng đã đồng loạt dừng phát hành mới thẻ từ, chỉ phát hành thẻ chip và đồng thời triển khai việc chuyển đổi thẻ công nghệ từ sang công nghệ chíp.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này, các nhà băng cũng đã khuyến khích hàng hàng mở mới/chuyển đổi thẻ công nghệ từ sang thẻ chíp bằng nhiều cách như miễn phí phát hành, miễn phí chuyển đổi, miễn phí giao dịch.