Á quân Rap Việt bị nghi 'cà khịa' HIEUTHUHAI

GDucky vừa qua có bài đăng được cho là "cà khịa" bài nhạc "Trình" của HIEUTHUHAI. Tới gần đây, nam rapper lên tiếng về vấn đề này.

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, GDucky đăng dòng trạng thái ngắn gọn: “Trình bày”. Không nhắc đích danh ai nhưng bài đăng của GDucky được cho là nhắm tới HIEUTHUHAI, người vừa tung ra bản rap có tên Trình. Sau đó, bài đăng của Á quân Rap Việt gây tranh luận. Tới tối 8/11, bài đăng kể trên biến mất.

Thay vào đó, nam rapper viết: “Nay hắt hơi nhiều, khó thu âm thật”. Dưới bài đăng đó, Karik bình luận: “Bớt sân si, nhạy cảm giùm cái. Mới viết bài hay nè feat không bé bự?”. GDucky đáp lời đàn anh: “Em có làm gì đâu, em vô tư mà. Gửi demo đi ạ”.

Dưới bài viết này vẫn có hàng loạt bình luận nhắc tới HIEUTHUHAI cùng nhiều ý kiến trái chiều. Khi một khán giả bày tỏ GDucky nên "lên 1 bài để rap fan thẩm lại trình độ", anh phản hồi: "Mình có nói gì ai đâu. Đăng có hai chữ mà loạn hết cả mạng. Tự nhiên vì chuyện không đâu, viết một bài nhạc căng để làm gì".

GDucky bị nghi cà khịa HIEUTHUHAI. Ảnh: FBNV.

Cách đây ít ngày, HIEUTHUHAI tung bản rap mang tên Trình được cho là đáp trả những nghi ngờ, chê bai về kỹ năng của anh suốt thời gian qua. Trước đó, HIEUTHUHAI thường được nhận xét kỹ năng rap kém, nổi lên nhờ game show. Thậm chí, gần đây anh trở thành chủ đề bàn tán vì xuất hiện hàng ghế nóng của Rap Việt mùa 4. Tuy nhiên, khi chương trình lên sóng, HIEUTHUHAI được giới thiệu là khách mời, đưa ra góp ý cho thí sinh với tư cách người đi trước chứ không có quyền chấm điểm, hay quyết định ai đi ai ở.

Trình vẫn gây tranh luận về kỹ năng rap của HIEUTHUHAI nhưng nhanh chóng đạt lượt xem lớn. Sản phẩm hiện có 2,3 triệu lượt xem sau 2 ngày đăng tải.

HIEUTHUHAI bắt đầu gây chú ý từ cuộc thi King of Rap, lọt top 8. Mới đây, anh trở thành quán quân Anh trai say hi.

Trong khi đó, GDucky sinh năm 1998, là học trò của Karik trong Rap Việt mùa 1. Kết thúc chương trình, anh thắng giải á quân. Tuy nhiên, sau cuộc thi, nam rapper khá im ắng.