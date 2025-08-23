Á hậu Hong Kong Chu Thiên Tuyết du lịch Hội An

Mới đây, Á hậu Hong Kong Chu Thiên Tuyết chia sẻ hình ảnh du lịch Hội An cùng gia đình. Kèm theo hình ảnh, người đẹp viết: “Kỳ nghỉ hè cùng nhiệm vụ làm cha mẹ ở một quốc gia khác”. Loạt ảnh ghi lại những hoạt động của mẹ con Chu Thiên Tuyết tại Hội An.

Người đẹp đi dạo phố phường trong trang phục giản dị, thoải mái. Khi khác, Chu Thiên Tuyết đi bơi tại khu nghỉ dưỡng. Loạt ảnh của Chu Thiên Tuyết nhận hàng chục nghìn lượt thích.

Theo TVB , suốt thời gian qua, Chu Thiên Tuyết có lịch trình bận rộn. Cô vừa làm luật sư, giảng viên đồng thời chăm sóc con nhỏ. Do đó, Chu Thiên Tuyết muốn dành thời gian này để nghỉ ngơi, tận hưởng không khí ở Hội An. TVB cho biết chính ông xã là người chụp những bức hình của hoa hậu trong chuyến đi.

Chu Thiên Tuyết, 36 tuổi, cựu Á hậu Hong Kong, đã dần rời xa màn ảnh kể từ khi sinh con trai vào năm ngoái. Những năm gần đây, cô chuyển sang làm luật sư và giảng viên đại học, sống cuộc sống bận rộn, hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Chu Thiên Tuyết tiết lộ đã gia hạn hợp đồng với TVB, quyết định không rời khỏi đài truyền hình này mặc dù lịch trình sản xuất bị cắt giảm. Chu Thiên Tuyết đã không đóng phim truyền hình nào trong gần 8 năm. Về lý do vẫn ký hợp đồng với TVB dù dừng đóng phim từ lâu, Chu Thiên Tuyết giải thích cô vẫn quan tâm đến diễn xuất, nhưng hiện tại phải đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc, nên chưa thể trở lại. Cô đang cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn kịch bản và vai diễn.

Chu Thiên Tuyết là một diễn viên, người dẫn chương trình, Á hậu 2 của Cuộc thi hoa hậu Hong Kong 2012. Tháng 8/2019, cô kết hôn với bác sĩ Ngô Côn Luân. Tháng 5/2024, nữ diễn viên sinh con đầu lòng. Gần đây, cô chia sẻ trên Instagram rằng đã giảm 18 kg sau sinh.

