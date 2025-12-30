'Ả đào' được tôn vinh với tặng thưởng mức A

Hai cuốn sách "Ả đào - một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật" và "Văn học như một diễn ngôn" được mức A Tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2024.

Tối 29/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ trao Tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2024; Khen thưởng các cơ quan báo chí, xuất bản có thành tích nổi bật trong tuyên truyền, quảng bá các hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2025.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - phát biểu khai mạc buổi lễ, cho biết riêng đối với đợt xét Tặng thưởng lần thứ 11 này, Hội đồng nhận được 76 tác phẩm gửi về tham dự, trong đó có 45 cuốn sách và 31 bài viết, cụm bài viết.

Qua các bước sơ khảo và chung khảo, các chuyên gia của Hội đồng lý luận Trung ương đã bỏ phiếu kín và thống nhất đề nghị Thường trực Hội đồng và Ban Chỉ đạo xét Tặng thưởng của Hội đồng chọn ra 23 tác phẩm, công trình có chất lượng nổi trội để vinh danh. Trong đó, có 2 cuốn sách chuyên khảo đạt mức A; 4 cuốn sách chuyên khảo đạt mức B; có 5 cuốn sách và 3 bài viết, cụm bài viết đạt mức C; có 3 cuốn sách và 6 bài viết, cụm bài viết đạt mức Khuyến khích.

Cụ thể, 2 giải A được trao cho hai cuốn sách: Ả đào - một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật của tác giả Bùi Trọng Hiền, và Văn học như một diễn ngôn (Lý thuyết diễn ngôn của M.Foucault và văn học sử Việt Nam) của Trần Văn Toàn.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng (giữa) trao tặng thưởng mức A cho hai tác giả Trần Văn Toàn (bên trái) và Bùi Trọng Hiền (bên phải). Ảnh: Tài Linh.

4 giải B được trao cho các tác phẩm: Ba nghìn thế giới thơm của Nhật Chiêu, Tỏa sáng đất trời Nam của Hoàng Kim Đáng, Thơ Việt Nam sau năm 1975: diện mạo và bản sắc của Nguyễn Thanh Tâm, Truyện Kiều ở Nam Bộ của Nguyễn Thanh Phong.

Cuốn Ả đào - một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật của tác giả Bùi Trọng Hiền. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Tổng có 8 giải C được trao thưởng, gồm Ngắn dần đều của Hoàng Đăng Khoa, Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam của Đinh Thị Thanh Thủy, Đặng Nhật Minh - Đi đến tận cùng của cái ta của Lê Thị Dương, Văn hóa với đời sống - Những góc nhìn suy ngẫm của Vũ Đình Anh, 80 gương mặt văn nghệ sĩ của Phùng Văn Khai, cùng 3 tác phẩm báo chí. 9 công trình sách và bài viết được trao giải khuyến khích.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - đánh giá 2 tác phẩm nhận tặng thưởng mức A là hai công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có hàm lượng học thuật cao, có tính thiết thực, được tiến hành bền bỉ trong nhiều năm liền. Đặc biệt, điều đáng mừng là sau 2 năm không có Tặng thưởng mức A, năm nay, Hội đồng đã chọn được 2 tác phẩm đạt mức A.

Cuốn sách Ả đào: Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền giúp giải mã nhiều bí ấn về ca trù - loại hình âm nhạc cổ xưa nhất Việt Nam, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Cuốn Văn học như một diễn ngôn (Lí thuyết diễn ngôn của M. Foucault và văn học sử Việt Nam) tập trung nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp khoa học của Foucault, mô tả lí thuyết diễn ngôn của M. Foucault với những công cụ và thao tác nghiên cứu chuyên biệt.

CuốnVăn học như một diễn ngôn (Lí thuyết diễn ngôn của M. Foucault và văn học sử Việt Nam). Ảnh: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Trong cuốn sách, PGS.TS Trần Văn Toàn đã sử dụng lý thuyết này là công cụ phương pháp luận để phân tích cả diễn ngôn văn học, diễn ngôn của các lý thuyết khá như lý thuyết hậu thuộc địa, lý thuyết giới, hay lý thuyết phê bình sinh thái…

Đặc biệt, phần thực hành phân tích diễn ngôn đã tập trung đi sâu nghiên cứu một số diễn ngôn trong văn học Việt Nam hiện đại nhằm tìm cách diễn giải mới về một số hiện tượng của văn học Việt Nam, hướng tới giải quyết một số vấn đề của lịch sử văn học Việt Nam.