8 thành phố văn học truyền cảm hứng cho những người yêu sách

Edinburgh, Scotland: Năm 2004, Edinburgh giành được danh hiệu Thành phố Văn học UNESCO đầu tiên trên thế giới. Quá khứ huy hoàng của thành phố gắn liền với những tên tuổi lừng lẫy như Sir Walter Scott và Muriel Spark. Hàng năm, Edinburgh là nơi tổ chức lễ hội sách lớn nhất thế giới, Lễ hội Sách Quốc tế Edinburgh. Đối với những người yêu sách không thể tham dự sự kiện lớn, thủ đô của Scotland vẫn cung cấp nhiều hoạt động khác nhau trong suốt cả năm. Hãy ghé thăm Bảo tàng Nhà văn, nơi trưng bày những tác giả vĩ đại nhất của Edinburgh, hoặc khám phá Thư viện Thơ ca Scotland, nơi tôn vinh những tác phẩm thơ hay nhất của Scotland. Ảnh: SNACK Magazine.
London, Anh: London luôn là nguồn cảm hứng cho vô số tác phẩm văn học. Trung tâm xuất bản hàng đầu này đặc trưng bởi thư viện quốc gia của Vương quốc Anh, Thư viện Anh, nơi lưu giữ hơn 170 triệu ấn phẩm cho công chúng tham quan. Hãy theo bước chân của những nhà văn vĩ đại như Charles Dickens, Virginia Woolf và nhân vật Sherlock Holmes nổi bật của Arthur Conan Doyle trong chuyến đi bộ qua khu Bloomsbury. Khi bạn dạo bước vào các khu phố thời thượng hơn của London như Marylebone, những hiệu sách độc lập như Daunt Books luôn chờ đón bạn, với không gian ấm cúng và kệ sách gỗ nhiều tầng chất đầy các tác phẩm tiểu thuyết và phi hư cấu được đánh giá cao. Ảnh: Daunt Books.
Dublin, Ireland: Mọi người biết đến Dublin với khu vực nhộn nhịp như Temple Bar, nhưng đối với những người yêu sách, nơi đây còn là quê hương của các nhân vật vĩ đại như James Joyce, William Butler Yeats và Samuel Beckett. Ngoài ra, Đại học Trinity còn cho phép bạn chiêm ngưỡng cuốn sách nổi tiếng Book of Kells, trong khi Bảo tàng Văn học Ireland lại giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của những nhà văn vĩ đại nhất quốc gia này. Tháng 6 hàng năm, Thành phố Văn học UNESCO này lại tổ chức Lễ hội Bloomsday. Ảnh: Wikimedia Commons.
Tokyo - Kanda-Jimbocho, Nhật Bản: Ẩn mình giữa thành phố Tokyo hiện đại, Kanda-Jimbocho là một trong những khu phố sách sầm uất nhất thế giới. Có từ 170 đến 200 hiệu sách nằm dọc các con phố của trung tâm đại học này, tràn ngập những đầu sách mới, các cuốn sách cũ quý hiếm. Đặc biệt, vô số quán cà phê sách rải rác ở hầu hết góc phố ở nơi đây. Khu phố Kanda-Jimbocho mời độc giả lạc lối trong những cửa hàng truyện tranh cổ điển; có rất nhiều địa điểm để thỏa mãn niềm đam mê của bạn, chẳng hạn hiệu sách truyện tranh Yumeno. Khi màn đêm buông xuống, hãy cùng những người yêu sách khác đến quán B&B ở Shimokitazawa gần đó để thưởng thức sách và bia (theo đúng nghĩa đen). Ảnh: Savvy Tokyo.
Paris, Pháp: Hemingway đã không hề phóng đại khi viết trong cuốn A Moveable Feast: "Paris luôn đáng giá, và bạn sẽ nhận lại được những gì mình đã cống hiến cho nó". Điều này luôn đúng với tinh thần phong phú và bề dày lịch sử văn chương của thành phố này. Hiệu sách Shakespeare & Company, ngay đối diện nhà thờ Notre Dame, vẫn là điểm đến lý tưởng cho cả độc giả và các nhà văn. Hơn 70 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của giới trí thức và phát triển thành một trong những hiệu sách tiếng Anh nổi tiếng nhất thành phố. Ảnh: Shutterstock.
Buenos Aires, Argentina: Nắm giữ kỷ lục thế giới về số lượng hiệu sách trên đầu người (25 hiệu sách cho mỗi 100.000 người), Buenos Aires là cường quốc văn học sáng tạo ở Mỹ Latinh. Sự pha trộn tuyệt vời giữa kiến trúc thuộc địa, tân cổ điển và Art Nouveau gợi lên cảm giác lãng mạn ngay cả trước khi bạn lạc vào bộ sưu tập tác phẩm văn học đồ sộ của thành phố. Điểm nổi bật đối với nhiều người là El Ateneo Grand Splendid, hiệu sách nằm trong nhà hát cũ, thường được mệnh danh là một trong những hiệu sách đẹp nhất thế giới. Người yêu sách cũng có thể lên kế hoạch cho chuyến đi tới đây vào tháng 4, thời điểm Buenos Aires chào đón hội chợ sách lớn nhất Mỹ Latinh, Feria Internacional del Libro. Ảnh: Alamy Stock Photo.
New York, Mỹ: Là trụ sở của "Năm nhà xuất bản lớn", bao gồm Penguin Random House và Macmillan, New York được xem là "trái tim" của thế giới xuất bản. Tại hiệu sách Strand, bạn sẽ tìm thấy 45 km sách được xếp chồng cao ngất. Nơi đây còn có Thư viện Công cộng New York, được canh giữ bởi những con sư tử đá nổi tiếng. Vào mỗi thứ bảy, bạn có thể được tới thăm các quán rượu văn học lâu đời ở Greenwich Village, nơi gắn liền với các tác giả như Jack Kerouac, Dylan Thomas và Willa Cather. Ảnh: Ken Thomas.
Oxford, Anh: Oxford từ lâu đã là cái nôi sản sinh ra một số nhà văn có ảnh hưởng nhất trong lịch sử như J.R.R. Tolkien, Lewis Carroll và C.S. Lewis. Ngày nay, những người yêu sách có thể ghé thăm những quán rượu - nơi các tác giả tụ họp, trao đổi ý tưởng, tản bộ qua những khu vườn đã truyền cảm hứng cho Xứ sở thần tiên của Carroll, hoặc khám phá các trường đại học đã định hình nên thế giới kỳ ảo của Philip Pullman. Nơi đây cũng có Thư viện Bodleian, một trong những thư viện lâu đời và danh tiếng nhất châu Âu, với hơn 13 triệu tác phẩm in. Và nếu bạn đến thành phố vào mùa xuân, đừng bỏ lỡ Lễ hội Văn học Oxford. Ảnh: Shutterstock.
