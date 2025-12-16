8 thành phố văn học truyền cảm hứng cho những người yêu sách

Paris, Pháp: Hemingway đã không hề phóng đại khi viết trong cuốn A Moveable Feast: "Paris luôn đáng giá, và bạn sẽ nhận lại được những gì mình đã cống hiến cho nó". Điều này luôn đúng với tinh thần phong phú và bề dày lịch sử văn chương của thành phố này. Hiệu sách Shakespeare & Company, ngay đối diện nhà thờ Notre Dame, vẫn là điểm đến lý tưởng cho cả độc giả và các nhà văn. Hơn 70 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của giới trí thức và phát triển thành một trong những hiệu sách tiếng Anh nổi tiếng nhất thành phố. Ảnh: Shutterstock.