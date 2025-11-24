94% cổ phần về tay người Thái, một công ty bao bì xin hủy niêm yết

Bao bì Biên Hòa (SVI) muốn hủy niêm yết trên sàn HoSE, do lượng cổ phần do nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ đã giảm xuống dưới ngưỡng 10%.

Bên trong một nhà máy sản xuất bao bì của SVI. Ảnh: SVI.

HĐQT CTCP Bao bì Biên Hòa (HoSE: SVI) vừa cho biết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới về việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng.

Nguyên nhân xuất phát từ cơ cấu cổ đông hiện tại không còn đáp ứng quy định của Luật Chứng khoán, khi lượng cổ phần do nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ đã giảm xuống dưới ngưỡng 10%.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/11, TCG Solutions Pte. Ltd. - công ty thành viên của Thai Containers Group thuộc SCG (Thái Lan) - đang sở hữu tới 12,07 triệu cổ phiếu, tương đương 94,11% vốn điều lệ SVI.

Nhóm cổ đông nhỏ lẻ chỉ nắm 5,89% lượng cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn nhiều so với quy định bắt buộc về tối thiểu 100 cổ đông không phải cổ đông lớn và tỷ lệ sở hữu tập thể từ 10% trở lên.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, SVI sẽ tiến hành các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời hủy niêm yết bắt buộc toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

SVI là doanh nghiệp bao bì đã hoạt động từ năm 1968, chính thức niêm yết trên HoSE từ tháng 3/2012. Khách hàng của họ là nhiều doanh nghiệp lớn như Unilever, Pepsico, Coca Cola, Masan, Sabeco, Uniben...

Cuối năm 2020, TCG Solutions đã chi 2.100 tỷ đồng mua vào hơn 12 triệu cổ phiếu, qua đó thâu tóm quyền chi phối và làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp.

Nhiều vị trí quan trọng của công ty được bổ nhiệm cho đội ngũ lãnh đạo đến từ Thái Lan và Nhật Bản. Hiện, Chủ tịch HĐQT là ông Jakjit Klomsing, người đang đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành mảng bao bì của SCG.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 1.107 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2% và gần 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 46% so với 9 tháng đầu năm 2025. Như vậy, sau 3 quý Bao bì Biên Hòa mới chỉ đạt 65% kế hoạch doanh thu và 24% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Ban lãnh đạo công ty lý giải nguyên nhân chủ yếu do giá bán thành phẩm giảm mạnh trong khi chi phí nguyên liệu đầu vào (giấy cuộn) lại tăng cao, bào mòn biên lợi nhuận.

Dù vậy, công ty giữ chính sách chia cổ tức đều đặn với tỷ lệ 18-26% bằng tiền suốt nhiều năm qua, giúp cổ đông Thái thu về hơn trăm tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, SVI đang giao dịch ở mức 50.000 đồng/cổ phiếu.